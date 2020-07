Los gays del PP piden a Rajoy que repruebe los ataques de Berlusconi

El portavoz de la Plataforma de Gays y Lesbianas del PP, Javier Gómez, ha reclamado este miércoles al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, que repruebe las declaraciones en las que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se jactó de sentirse atraído por las mujeres hermosas en lugar de ser homosexual.

"Creo que Rajoy no tocará la Ley del matrimonio homosexual", dice su portavoz

Gómez ha declarado a la agencia Servimedia que el líder del PP debe "llamar la atención" al Cavaliere porque éste "ataca a la dignidad de las personas". "Berlusconi presume de hombre y lo que está haciendo es descalificarse totalmente", asegura.



Preguntado sobre la posición del PP con respecto al matrimonio gay y a la posibilidad de que lo anulen si llegan al poder, Gómez se mostró convencido de que no habrá pasos atrás. "Yo creo que no lo va a tocar", aseguró.



En todo caso, fue crítico con la postura de Rajoy de quien dijo que "se equivoca" cuando insinúa que podría modificar esa norma: "Reconocer derechos es un avance y un país que retrocede en derechos no es un país que avanza".



"Uno de los principios del liberalismo -continuó- es el respeto a la libertad del individuo y al libre desarrollo de su personalidad".