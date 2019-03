El Tribunal Supremo a ordenado a la Guardia Civil de que investigue el origen de los ingresos de Baltasar Garzón durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

En rueda de prensa en Valverde del Camino (Huelva) antes de recibir el título de Hijo Adoptivo de la localidad, Garzón ha indicado que "no hay ninguna base legal para esta investigación", al tiempo que ha declarado: "Sólo me lo tenían que haber pedido".

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha notificado un auto en el que pide un informe "acerca del origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006 que no se correspondan con las cantidades abonadas en concepto de nómina por su condición de magistrado de la Audiencia Nacional", como pidió la acusación.

Garzón, que no ha leído la resolución del Supremo ya que se ha enterado de la petición estando ya en Valverde, ha asegurado sentirse tranquilo. "No hay nada que ocultar por parte mía", ha dicho el magistrado al tiempo que expresaba su deseo de que todo vaya "lo más rápido posible".

En este sentido, ha precisado que hubiera aportado las cuentas si se lo hubieran pedido "sencillamente", al tiempo que ha destacado que "va a quedar claro que no hay ninguna relación entre los hechos que investiga el TS y esas cuentas".

Considera que "no hay base legal para esta investigación" aunque ha indicado: "No vamos a oponernos, se extralimita el objeto de la investigación pero no la vamos a impugnar" y ha precisado que va a pedir su declaración porque no ha declarado sobre estos hechos y quiere "comparecer para aclarar todo".

El juez ha descartado el hecho de que se trate de una acción legal contra él y ha subrayado que confía en la Justicia, aunque ha apuntado: "pese a que todos somos iguales ante la ley, esta investigación no tiene base ninguna".