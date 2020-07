Gallardón: "Ni España es el problema ni la independencia la solución"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha referido hoy en Barcelona al debate soberanista abierto en Cataluña y ha afirmado que "ni España es el problema ni la independencia la solución".

Gallardón, que ha participado en un almuerzo en el Círculo de Economía de Barcelona, ha advertido que es un "error" pensar que con la independencia se solucionarían los problemas económicos de Cataluña y ha remarcado que las mejores estructuras de Estado para los catalanes son las que les proporciona España.

"Una hipotética independencia de Cataluña no significaría sacar a Cataluña de España, sino acabar con España, porque España no tiene sentido sin Cataluña", ha remarcado el ministro, que ha vaticinado que si triunfara el proceso independentista catalán España no podría seguir en el euro.