El economista Francisco de la Torre ha presentado este jueves su dimisión en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y abandona, por tanto, sus cargos como responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo y como secretario de Programas y ÁreasSectoriales de la Comunidad de Madrid, según han confirmado fuentes de la formación naranja.

El propio diputado había anunciado recientemente que estudiaba dejar el proyecto en el que se embarcó en 2015 y este mismo jueves ha trasladado a la dirección del partido liderado por Albert Rivera su decisión de dejar la dirección de la formación.

De la Torre es miembro de la Ejecutiva, responsable de política fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid, además de diputado por esta comunidad autónoma reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril. Fuentes de la formación naranja han precisado que continuará ocupando su escaño en el Congreso.

El diputado de la formación naranja, fichaje del partido en las elecciones de 2015, anticipó a principios de este mes que estudiaba la posibilidad de regresar a la Agencia Tributaria, ya que hasta su incorporación a Ciudadanos, era inspector de Hacienda y en la actualidad está en situación de servicios especiales.

En una carta remitida al líder nacional de la formación, Albert Rivera, el economista explica que ha tomado esta decisión al discrepar de la estrategia del partido en los últimos meses. "He perdido la ilusión en este proyecto", resume al respecto.

"Mis razones para esta decisión, que he meditado mucho, son personales, organizativas y políticas. Por una parte, he perdido la ilusión en este proyecto. Por otra parte, a nivel personal y familiar, los sacrificios que me supone la actividad política son cada vez mayores", explica en la carta.

De la Torre concreta que dimite como secretario de Programas de Madrid al haber sido "apartado" sin explicación de la negociación de programas de Madrid que él mismo tuvo que supervisar. "Evidentemente, lo lógico es que el portavoz de Ciudadanos en Madrid y el nuevo secretario nacional de Programas nombren a alguien de su confianza", ha remarcado.

A esta razón se suman otras a nivel de estrategia nacional relativas a la gobernabilidad. "Creo firmemente que Ciudadanos debía ser parte de la solución a los problemas de gobernabilidad, a la desmedida influencia de los nacionalistas, así como ejercer una influencia positiva de moderación que pusiera freno al populismo", reitera al respecto.

En este marco, De la Torre censura la estrategia que Ciudadanos ha llevado a cabo de cara a la investidura de Pedro Sánchez para afear que "tristemente" la formación se haya convertido en los últimos meses en "parte del problema" y no en "parte de la solución".

En este sentido, se muestra "orgulloso" de lo logrado por el partido entre 2016, cuando Cs llegó a acuerdo con PP y con PSOE, y 2018. "Ahora ya no es así, creo que la estrategia, la forma de implementarla y el tono y las formas empleadas no son las más adecuadas, ni para Ciudadanos, ni sobre todo, para los intereses generales de España", explica el diputado, que se declara en desacuerdo con "el tono, las formas, y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses".

En esta línea, ha censurado que Rivera haya apostado ante la investidura por "la negativa radical" del "no es no" dejando como alternativa la repetición electoral "o la constitución del gobierno más radical de la historia de España". "Has decidido quedarte en uno de los extremos, lo que, a mi entender, no es hacer política, y por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista", apostilla.

Oficina económica y Madrid

También esgrime como razones para abandonar la dirección del partido el desmantelamiento de la oficina económica y, en este sentido, se lamenta de no haber podido participar en los últimos meses en las decisiones más relevantes de su "área de competencia". "En estas condiciones", le dice a Rivera, "entiendo que debo dejar paso a otra personas que tienen tu confianza".

En cuanto al grupo parlamentario, De la Torre advierte al líder de la formación que en la reorganización del mismo "se está prescindiendo del talento y el esfuerzo de los compañeros que estuvieron en la anterior legislatura" y que, según él, desarrollaron un "excelente trabajo" que no ha sido premiado "sino todo lo contrario" en la distribución de funciones, retribuciones y espacios de trabajo.

En cualquier caso, traslada a Albert Rivera su agradecimiento por la "confianza" depositada en él y subraya que han sido dos años "apasionantes" en los que se han podido hacer "cosas muy importantes". "Espero sinceramente que tengas mucha suerte y acierto en tus proyectos", zanja finalmente.