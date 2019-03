Camps asegura que se marcó una "raya" para devolver todos los regalos de elevado valor

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha asegurado este martes en su declaración como acusado por un delito de cohecho en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' que cuando llegó a jefe del Consejo valenciano en 2003 y en Navidad recibio diversos regalos de diferentes empresas, se marcó "una raya" para que todo aquello que pasara de un determinado valor fuera devuelto.

"Y esto está documentado", ha dicho. Así, Camps se ha referido a un escrito que desde la Generalitat remitieron a las empresas que mandaron los regalos para agradecerles el gesto pero para decirles que los presentes no le correspondían. A estas entidades se les ofrecieron dos posibilidades: o se quedaban los regalos o se enviaban a una sociedad de caridad, según ha comentado.

En este momento, la fiscal le ha preguntado cuál es el motivo por el que nunca ha hablado de este documento durante la instrucción, lo que ha molestado al expresidente que ha dicho que a él nunca se le ha preguntado por este aspecto. "He estado viviendo un proceso de tres años en el que se ha roto el secreto de sumario en el que no he podido defenderme. Nunca he podido contestar a esta pregunta", ha insistido.

Preguntado por los regalos que les remitió Alvaro Pérez a él y su familia, según unas conversaciones telefónicas que fueron grabadas, ha indicado que le llamó para agradecerle el detalle pero también le dijo que no podía aceptarlos. De hecho, ha recordado que su mujer, quien también habló con él, le dijo que se los iba a devolver porque se "había pasado".

Relación con 'el Bigotes'

Francisco Camps ha contado ante el jurado que conoció al supuesto cabecilla de la trama "Gürtel" Alvaro Pérez 'el Bigotes' en 2002, año desde el que se encargó de organizar la infraestructura de casi todos los actos de partido del PPCV.

Según ha dicho a preguntas del Ministerio Fiscal en el juicio que se sigue contra él y Ricardo Costa en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel, no sucede así con los otros dos supuestos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, a quienes asegura no conocer.

Tras un primer acto de proclamación desarrollado en Alicante, con el que quedó muy satisfecho, 'el Bigotes', que también organizaba actos de su partido a nivel nacional, según ha dicho, se "vinculó" al PPCV tras las elecciones de 2004 y desde entonces, participó en "todo tipo de actividades" similares en la Comunitat Valenciana.

La declaración de Camps es la primera de las previstas en el juicio por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo. Tras él declarará su ex "número dos" en el PPCV, Ricardo Costa, y después comparecerán Crespo, Correa, Pérez, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Se declara inocente

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, han rechazado este martes conformarse con las acusaciones formuladas por ministerio fiscal y acusación popular. "En absoluto me conformo, soy absolutamente inocente", ha dicho Camps, mientras que Costa ha señalado: "no me voy a conformar".