Fran Hervías, de exsecretario de Ciudadanos al PP: "Albert Rivera no me ha convencido, es una decisión que he tomado yo"

Fran Hervías, ha dejado su cargo como secretario de Ciudadanos y se ha pasado al Partido Popular después de que se presentara una moción de censura al Gobierno de Murcia.

Él ha asegurado que Albert Rivera, el anterior líder de Ciudadanos, no tiene nada que ver en la toma de esta decisión. "Es una decisión que he tomado yo de forma sosegada y durante un debate de muchas semanas, debido a la deriva que está tomando Ciudadanos", afirmaba Hervías, que asegura que decidió salir del partido porque pensaba que él "ya no tenía cabida en un proyecto donde los valores liberales se habían abandonado".

También se ha referido a Rivera diciendo que "él es muy feliz ahora mismo en su nueva etapa, con él hablo de todo menos de política"

El ahora miembro del PP, Fran Hervías, afirma que "Ciudadanos se ha convertido en una muleta del sanchismo" y que se ha trasladado al partido de Casado porque cree que es "el único proyecto que puede ganar al 'sanchismo'".

"Yo he sido crítico con el PP de Mariano Rajoy. Y tras estos años de Casado al frente es evidente el cambio en el PP, Ahora el PP representa lo valores donde me siento cómodo", afirma Hervías.

Sobre la moción de censura presentada en Murcia asegura: "yo no he tenido nada que ver. Son decisiones que son mayores. Recibí dos llamadas, de Cuadrado y Egea, a ver si podía hacer algo. Y ya les dije que no podía hacer nada. Y cuando lo conseguí, ya estaba todo decidido".