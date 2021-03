El embrollo de la moción de censura en Murcia, explicado por Vicente Vallés

Vicente Vallés ha repasado cómo se originó el terremoto político, con epicentro en Murcia y que ha salpicado a la Comunidad de Madrid.

"El miércoles, PSOE y Ciudadanos pactaron tumbar el gobierno de coalición PP-Ciudadanos en Murcia. Todo parecía resuelto. De hecho, esta mañana quien estaba llamada a ser la nueva presidenta murciana iba a presentar al nuevo gobierno, dando por supuesto que iba a triunfar la moción de censura contra el actual gobierno", dice Vallés en referencia a Ana Martínez Vidal.

Pero unos momentos después todo se le venía abajo con el anuncio de Fernando López Miras. "Tres diputados del grupo de seis que tiene Ciudadanos en Murcia decidían mantenerse en el pacto de coalición con el PP y se negaban a dar su apoyo a la moción de censura del PSOE y del propio Ciudadanos", explica Vallés.

"Nadie podrá decir que las últimas 48 horas de la política española hayan sido aburridas. Cosa distinta es que hayan sido positivas para el país. Pero han pasado tantas cosas y tan contradictorias que tampoco podemos asegurar que no vaya a haber novedades en los próximos días, o que no se estén produciendo en este momento y aún no lo sepamos", reflexiona el presentador de Antena 3 Noticias.