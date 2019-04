La foto con el arquitecto desmiente a Acebes

Una fotografía ha desmentido las declaraciones del ex secretario general del PP, Ángel Acebes, sobre la reforma de la sede del PP con dinero de la supuesta caja B del partido.

El pasado 28 de octubre, Acebes prestó declaración ante el juez Pablo Ruz, y éste le preguntó sobre esa supuesta caja B.

Acebes le contestó que no sabía nada de ellos, que el tesorero y el gerente no estaban a sus órdenes ya que sólo se encargaba de la gestión política del partido, y que no conocía al arquitecto Gonzalo Urquijo, que realizó las reformas de la sede.

En ese momento, el magistrado le mostró unas fotografías en las que Acebes aparece saludando y conversando con Urquijo, en presencia de Mariano Rajoy y Luis Bárcenas.

Ante esta prueba evidente, el ex secretario general del PP apuntó que no reconocía a Urquijo, y que quizás se tratase de una foto en alguna recepción previa a Navidad cuando los dirigentes del partido saludaban a muchas personas a las que ni siquiera conocían.