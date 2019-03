Floriano: "El PSOE practica un ejercicio de cinismo bastante burdo"

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha acusado al PSOE de practicar un "ejercicio de cinismo bastante burdo" al pedir consenso y luego no apoyar la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que tiene su origen en la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En una rueda de prensa en Cáceres, ha recriminado al PSOE y su máximo dirigente, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no apoye esta ley cuyo principio básico es que "las administraciones públicas no gasten más de lo que ingresen". Le ha reprochado que no se comprometa con la estabilidad presupuestaria, algo que sí han hecho los partidos nacionalistas como CIU, el PNV o Unión del Pueblo Navarro, los cuales quieren seguir profundizando en las autonomías, y UPyD que propone la desaparición de éstas.

Además, ha señalado que el propio PSOE portugués ha apoyado hace dos días al Gobierno luso para la puesta en marcha de "las medidas necesarias que impidan que se gaste más de lo que se ingrese".

"El PSOE se autoexcluye de la reforma, la moderación y la austeridad"

"No creo que exista en la UE una hoja de servicios tan repleta de hipocresía como la de los dirigentes socialistas españoles", ha apostillado, puesto que al mismo tiempo que piden consenso "están alentando una Huelga General", entre otras cuestiones. A su juicio, el PSOE se "autoexcluye de la reforma, de la moderación y de la austeridad" y "no quiere estar en la solución del principal problema de los españoles, que es el drama del desempleo".

Además, se ha referido al encuentro que mantuvo este sábado el presidente del Gobierno con los presidentes de las CCAA gobernadas por el PP y con los presidentes regionales, y ha destacado que se comprometieron en el "avance por la senda de las necesarias y urgentes reformas y para ser solución al problema" que se han encontrado los populares al llegar al Gobierno central.

Para él, "todo lo que sea avanzar en pactos será positivo" y, en la medida en que el PSOE abandone esas posiciones que "no tienen "ningún parangón" en la UE, "será factible llegar a algún tipo de entendimiento que signifique dar pasos" en una posible reedición de Los Pactos de la Moncloa.