El fiscal jefe de Cataluña renuncia a su cargo

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, ha puesto su cargo a disposición del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha aceptado la renuncia. Ha tomado la decisión un día después de que Torres Dulce le expedientara para destituirle por opinar sobre la consulta soberanista catalana.

Rodríguez-Sol ha comparecido en la Fiscalía General del Estado para expresar sus alegaciones en ese expediente de remoción que le ha abierto el fiscal general. "He explicado los motivos que me llevaron a estas últimas actuaciones. Quiero dejar claro que he procurado actuar con lealtad al fiscal general del Estado", ha dicho.