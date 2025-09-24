Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

El juez Juan Carlos Peinado se ha querellado contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por injurias y calumnias. Exige al ministro de Justicia una indemnización de 50.000 euros en caso de que no rectifique sus comentarios criticando de manera pública la instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez. Esta no es la primera querella, pues Peinado ya habría presentado otra contra el ministro Óscar Puente, contra Pablo Iglesias, y algunos tertulianos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha emprendido acciones legales para reclamar que se celebre un acto de conciliación con ambos cargos del Gobierno como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias. Los ministros no están obligados a acudir de manera personal al acto de conciliación personalmente, ya que en estos casos es suficiente con que estén presentes sus abogados o procuradores.

El pasado 4 de julio, el ministro del Interior aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y provocaba indefensión a Begoña Gómez, algo que manifestó que no ha visto en 30 años ejerciendo como juez. Son unas declaraciones que Grande-Marlaska realizó en una entrevista concedida a La Sexta en la que reprochó que Peinado no investigase "hechos concretos y perfectamente definidos". De esta manera, reiteró las críticas que hizo en una entrevista previa ese mismo día en 'RNE'.

El 30 de julio, Puente manifestó en una entrevista a eldiario.es que la instrucción de Peinado era "un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro". También apuntó que el juez tenía "un propósito claro": "entrar en la Moncloa y grabar al presidente del Gobierno declarando en una causa penal, aunque sea en condición de testigo".

Otras demandas

Peinado también ha presentado demandas de conciliación contra el analista Antón Losada y la Cadena SER, además de contra un particular que también habría realizado manifestaciones que no han sido del agrado del instructor.

Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado

Precisamente este jueves, se ha conocido que el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Ha sido citada el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación.

En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que ha investigado este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los tres están citados este sábado, a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido.

