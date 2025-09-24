Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Juez Peinado

Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

Peinado también exige al ministro de Justicia una indemnización de 50.000 euros si no rectifica sus comentarios criticando públicamente la instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación | Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El juez Juan Carlos Peinado se ha querellado contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por injurias y calumnias. Exige al ministro de Justicia una indemnización de 50.000 euros en caso de que no rectifique sus comentarios criticando de manera pública la instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez. Esta no es la primera querella, pues Peinado ya habría presentado otra contra el ministro Óscar Puente, contra Pablo Iglesias, y algunos tertulianos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha emprendido acciones legales para reclamar que se celebre un acto de conciliación con ambos cargos del Gobierno como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias. Los ministros no están obligados a acudir de manera personal al acto de conciliación personalmente, ya que en estos casos es suficiente con que estén presentes sus abogados o procuradores.

El pasado 4 de julio, el ministro del Interior aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y provocaba indefensión a Begoña Gómez, algo que manifestó que no ha visto en 30 años ejerciendo como juez. Son unas declaraciones que Grande-Marlaska realizó en una entrevista concedida a La Sexta en la que reprochó que Peinado no investigase "hechos concretos y perfectamente definidos". De esta manera, reiteró las críticas que hizo en una entrevista previa ese mismo día en 'RNE'.

El 30 de julio, Puente manifestó en una entrevista a eldiario.es que la instrucción de Peinado era "un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro". También apuntó que el juez tenía "un propósito claro": "entrar en la Moncloa y grabar al presidente del Gobierno declarando en una causa penal, aunque sea en condición de testigo".

Otras demandas

Peinado también ha presentado demandas de conciliación contra el analista Antón Losada y la Cadena SER, además de contra un particular que también habría realizado manifestaciones que no han sido del agrado del instructor.

Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado

Precisamente este jueves, se ha conocido que el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Ha sido citada el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación.

En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que ha investigado este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los tres están citados este sábado, a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Gobierno minimiza a una "alarma infundada" los fallos de las pulseras antimaltrato y el PP vaticina un descalabro en voto femenino

Junts avisa a Montero que no habrá Presupuestos "sin cumplir con Cataluña" y recuerda que ya tumbamos los de 2024

Publicidad

España

Feijóo

Vídeo: Así ha sido el momento en el que Feijóo se entera de la última hora de Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

El rey Felipe VI exige a Israel "detener ya esta masacre" y reclama "la liberación inmediata de los rehenes", streaming en directo

El rey Felipe VI exige a Israel "detener ya esta masacre" y reclama "la liberación inmediata de los rehenes"

Bolaños atiende a los medios antes de su reunión con la asociación de juezas sustitutas
Sesión de control

El Gobierno vuelve a cuestionar la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio"

Imagen de una sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
JURADO POPULAR

Cómo funciona un jurado popular: así es el juicio al que se podría someter Begoña Gómez

Feijóo califica el fallo de las pulseras como "negligencia imperdonable" y pide a los socios de Sánchez terminar con la legislatura
Oposición

Feijóo acusa a Sánchez de ser "responsable del lodazal" de la corrupción: "La persecución judicial ya no cuela"

El líder del PP califica la agenda judicial de Sánchez como "insoportable" y carga contra él por no dar explicaciones sobre los fallos en las pulseras antimaltrato.

Margarita Robles
GPS

Intentan anular el GPS del avión militar en el que viaja Margarita Robles a su paso por territorio ruso

El incidente, que consistió en un intento de inutilizar la señal de navegación, no tuvo consecuencias, ya que la aeronave opera con respaldo de un satélite militar.

Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Junts avisa a Montero que no habrá Presupuestos "sin cumplir con Cataluña" y recuerda que ya tumbamos los de 2024

El Gobierno minimiza a una "alarma infundada" los fallos de las pulseras antimaltrato y el PP vaticina un descalabro en voto femenino

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

El Gobierno blinda por ley el veto a Israel, pero la "cláusula de interés nacional" del embargo de armas abre brecha con Sumar y Podemos

Publicidad