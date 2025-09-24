Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El juez sostiene que Hacienda aplazó una deuda de la empresa de Aldama tras una reunión con el número 2 de Montero

El escrito constata que el número dos de la ministra Montero se reunió con el empresario. Aun así, la ministra ratifica su confianza sobre Carlos Moreno.

El empresario Víctor de Aldama

El juez sostiene que Hacienda aplazó una deuda de la empresa de Aldama tras una reunión con el número 2 de Montero | EFE

Laura Antiqueira
Actualizado:
Publicado:

El último auto del juez Leopoldo Puente desvela que el ministerio de Hacienda aplazó una de las deudas tributarias de una empresa de Víctor de Aldama, después de que se reuniera con el jefe de gabinete, Carlos Moreno. El instructor del caso Ábalos acredita que “en efecto, finalmente se llevó a término”. Una afirmación que prueba lo que ya dijo el empresario Aldama: que pagó a Moreno 25.000 euros en metálico a cambio de la gestión.

Esta confirmación choca con la versión de la vicepresidenta primera del Gobierno, que, ya en varias ocasiones, ha defendido a su número dos. El ejemplo más claro fue en la comisión del Senado en noviembre de 2024 cuando aseguró que “pongo la mano en el fuego”, tanto por el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como por Carlos Moreno, su jefe de gabinete.

Los populares no han dudado en aprovechar la oportunidad para acorralar a Montero. El vicesecretario andaluz, Elías Bendodo, le ha preguntado directamente: “¿sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete?”. La ministra ha vuelto a reafirmarse, esta vez desde su escaño: “rotundamente, sí”.

En medio del escándalo, el Tribunal Supremo ya ha advertido que “procederá en el medio plazo al procesamiento y, después, a la apertura de juicio oral”. Cabe destacar que, el juez Leopoldo Puente ha decidido dividir en dos la investigación de la trama Koldo, estando la primera causa más avanzada.

Un problema más para la larga lista del Gobierno: la ministra de Hacienda en el punto de mira, el futuro de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez y el delgado el Gobierno, Francisco Martín, quedará en manos de un juzgado popular, y el escándalo de la ministra Ana Redondo y las pulseras.

