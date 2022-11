Feministas del PSOE piden la dimisión de Irene Montero tras la polémica con la 'ley solo sí es sí'

La división dentro incluso de los partidos del Gobierno con respecto a la ley 'solo sí es sí' es cada vez mayor. Si bien en un principio PSOE y Unidas Podemos daban luz verde al proyecto presentado por el Ministerio de Igualdad, ahora, en un momento en el que la polémica ley está en el punto de mira por la reducción de penas, numerosas feministas socialistas han pedido públicamente la dimisión de Irene Montero.

Aseguran que está perjudicando "la vida del Gobierno" y la acusan tanto de "convertir en polémico todo lo que toca" como de no hacer autocrítica tras los hechos conocidos en esta última semana.

"Es alguien que todo lo que toca lo convierte en polémico y sus soluciones son tan impositivas que lo único que hacen es caldear más el ambiente. Debe dimitir o ser cesada, no puede ser que esté de manera constante condicionando lo que debe hacer el Gobierno y el legislativo", subraya Alicia Miyares, integrante de Feministas Socialistas. "Está metiendo en muchos problemas más que facilitando la vida del Ejecutivo y el trabajo coordinado del Consejo de Ministros, en el que está generando conflictos desde hace tiempo".

En este sentido, Miyares advierte de la "falta de autocrítica" de una parte del Gobierno, haciendo alusión a los miembros de la formación morada. Este miércoles, varios dirigentes públicos de Podemos cargaban contra jueces y miembros del CGPJ, acusándolos de "machistas" y de no cumplir la ley, unas declaraciones que obligaron a la Comisión Permanente del Poder Judicial a emitir un comunicado condenando los "intolerables ataques".

Desde Feministas Socialistas, además, cargan contra Montero por "imponer algo que produce rechazo social no teniendo en cuenta las voces de los expertos, que habían avisado" y aseguran que "la culpa no la tienen los jueces", a los que la titular de Igualdad, junto a otros miembros de Podemos como Pablo Echenique o Ángela Rodríguez, acusaba este miércoles de interpretar de manera machista el Código Penal. Asimismo, desde esta rama del PSOE piden a Irene Montero hacer "autocrítica" y dimitir, algo que en la formación morada no plantean.

¿Pedro Sánchez en el punto de mira?

Esta semana, el ala socialista del Gobierno de coalición se abría a revisar la ley y a hacer autocrítica tras conocer algunas rebajas de penas de prisión a algunos condenados por delitos sexuales. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, pedía "estudiar el texto legal" la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Sin embargo, este miércoles el presidente del Gobierno mostraba su apoyo a la conocida como ley 'solo sí es sí', apelando a la sensibilidad de los tribunales, y pedía "esperar para extraer conclusiones".

"Resulta muy preocupante y genera un desánimo profundo entre el feminismo constatar que, si bien el PSOE se abría a la posibilidad de revisar artículos que no fueran suficientemente concretos, hoy el presidente del Gobierno haga declaraciones afirmando que no va a haber ninguna revisión", ha afirmado Miyares,

La Asociación Profesional de la Magistratura se suma a las peticiones de dimisión

La Asociación Profesional de la Magistratura, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, se ha sumado a las peticiones de dimisión.

"Las últimas declaraciones efectuadas por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión", recoge el documento publicado en el que aseguran que los magistrados de España están comprometidos con la protección de las víctimas, así como con las "garantías de quienes están sometidos a un proceso penal".

Asimismo, desde la APM critican la actitud de Montero por "acudir a descalificaciones con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse (...) en favor del reo"

El CGPJ, crítico con los ataques de algunos responsables políticos

En la tarde de este miércoles, el CGPJ lanzaba un comunicado oficial en el que, sin señalar directamente a nadie, condenaba los ataques contra miembros del Poder Judicial tras la entrada en vigor de la polémica ley.

"Esta Comisión Permanente expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", recogía el escrito.