¡Feliz día de la hispanidad 2022! ¿Por qué el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España?

Hoy es 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, una jornada en la que es festivo en todo el territorio nacional y se puede aprovechar para disfrutar del desfile de las Fuerzas Armadas, de hacer un plan en familia o con amigos, de viajar o descansar simplemente en este miércoles Día de la Hispanidad.

El origen de esta fiesta se remonta al siglo XV, cuando un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación desembarcaron en la costa de Guanahaní (Bahamas). Aunque Colón pensaba que había llegado a las Indias, este hecho supuso el descubrimiento de América y, por eso, se recuerda cada año en el Día de la Hispanidad.

En 1892, la reina regente María Cristina de Habsburgo promulgó un Real Decreto, a petición de Antonio Cánovas del Castillo, en el que se declaraba fiesta nacional al 12 de octubre, justo en el año en el que se celebraba el cuarto centenario de la llegada al Nuevo Continente.

Años más tarde, en 1918, su hijo Alfonso XIII declaró al 12 de octubre como festivo nacional. Anteriormente, a esta fiesta se le denominaba el Día de la Raza, pero fue a partir de 1935 cuando la Real Academia Española de la Lengua celebró el Día de la Hispanidad. La oficialidad de esta denominación llegó en 1958, con el decreto de la Presidencia, cuando se declaró al 12 de octubre fiesta nacional bajo el nombre de Día de la Hispanidad.

Posteriormente, la democracia española también refrendó al 12 de octubre como ‘Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad’ en el Real Decreto 3217/1981. Aunque la Ley 18/1987, todavía en vigor, recoge solamente la denominación de Fiesta Nacional de España, la mayoría de la población sigue reconociendo esta festividad como Día de la Hispanidad.

Por toda esta sucesión de hechos históricos, el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España. Un día festivo en todo el territorio nacional para disfrutar, descansar o hacer algún pequeño viaje a un paraje natural cercano o pasear tranquilamente por la ciudad aprovechando.

En algunos países del continente americano también se celebra el 12 de octubre como día festivo como en Bahamas, Belice, Venezuela, Chile, Colombia u Honduras. Además, en Estados Unidos se celebra el Columbus Day, pero no el 12 de octubre sino el segundo lunes de octubre, que este año coincide con el día 10 de octubre. En cada estado se celebra de una forma diferente y, por ejemplo, en Nueva York recorre un gran desfile y las oficinas públicas y las escuelas cierran durante toda la jornada. En otras zonas como en Berkeley, el nombre de Día de Colón pasó a denominarse Día del Pueblo Indígena, en reconocimiento a los nativos americanos y no darle todo el protagonismo a los colonizadores blancos, algo por lo que muchos otros países del Nuevo Continente no celebran esta fiesta.