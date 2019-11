El expresidente del Gobierno y exlíder histórico del PSOE, Felipe González, al ser preguntado si ha hablado con el actual secretario general de su partido y candidato a la presidencia el Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales ha respondido que no. Y al insistir si no le ha felicitado por el resultado, un poco sorprendido por la pregunta, ha dicho: No. No me parecía necesario".

Felipe González ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de un informe sobre "Jóvenes, Internet y democracia", un análisis del papel de las redes sociales y los intercambios en Internet.