Felipe González y Alfonso Guerra cargan contra la amnistía: "Sería la humillación de la generación de la Transición"

La investidura es la semana que viene pero las negociaciones siguen su curso y exdirigentes socialistas vuelven a criticar al PSOE. Mientras que a Alberto Núñez Feijóo parece que no le dan las cuentas, el PSOE confía en una investidura de Pedro Sánchez. Y desde el PP, les acusan de negociar una amnistía. En medio de este proceso de negociaciones tiene lugar un acto significativo. Antiguos dirigentes del PSOE han arropado a Alfonso Guerra y a Felipe González, que comparten protagonismo en la presentación de un libro publicado por el exvicepresidente del Gobierno.

"Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente. A lo mejor ha sido disidente otro que va cambiando", relataba Guerra ante las carcajadas de los presentes en el acto. Han sido claros y contundentes tanto el expresidente como el exvicepresidente del Gobierno. González ha aseverado que "uno puede defender las ideas que quiera. Lo que no puede es saltarse la legalidad". Defiende que la autodeterminación no es constitucional.

Defienden su derecho a opinar diferente

La "amnistía no es constitucional", señalaba Felipe González en la presentación del libro. Advierten a Pedro Sánchez que no todo vale. El acto ha terminado con una gran ovación para los protagonistas. Ni Guerra ni González se han ahorrado ninguna crítica. Defienden pensar de forma diferente de la dirección actual del PSOE y a opinar de forma diferente, porque de lo contrario les "convierte en cómplices".

Justifican que defienden lo que siempre ha defendido el PSOE. Aseguran que los grandes partidos deben llegar a acuerdos aunque solo sea "por los otros partidos", en alusión a la importancia de los partidos independentistas en esta investidura. Piden "como socialistas" que "no se dé amnistía". La izquierda debe "tomar distancia" de los partidos "del separatismo".

Ambos han entrado de lleno en la actualidad política pese a ser la presentación de un libro. Alfonso Guerra ha puntualizado que la amnistía significa "la humillación deliberada de la generación de la Transición". "¿Conoce algún país democrático que voluntariamente decida introducir un elemento de autodestrucción?", preguntaba el expresidente socialista.