Nicolás Redondo, tras su expulsión del PSOE: "Sé lo que es el PSOE y quién lo dirige ahora, hay una diferencia"

Nicolás Redondo ya no milita más en el PSOE. El histórico dirigente socialista vasco, contundente últimamente contra el Gobierno de coalición y contra Pedro Sánchez, fue expulsado por su "reiterado menosprecio a las siglas". El exdirigente ha sido entrevistado este lunes a Vicente Vallés en Antena 3 Noticias para hablar del actual panorama político. Redondo es uno de los varios históricos dirigentes socialistas que han criticado las acciones de la formación y se ha pronunciado tras su expulsión.

El dirigente vasco ha declarado que "sabe muy bien" lo que es el PSOE y "quién lo dirige", dice que "hay una diferencia": "Defenderé este país y la democracia del 78 por encima de los intereses de un partido o de una persona. Porque yo distingo bien entre la Iglesia y el Papa. Sé lo que es el PSOE y sé quien lo dirige ahora, hay una diferencia".

"Absolutamente en contra" de una amnistía

Ha defendido que "antes de ser afiliado" es "ciudadano". Seguirá "diciendo" lo que "viene diciendo hasta ahora", en alusión a las palabras que han hecho que el PSOE haya decidido expulsarlo. Redondo Terreros ha sido muy contundente contra las negociaciones con Junts per Cat y Carles Puigdemont.

Está "absolutamente en contra" de una amnistía. Lo ha dejado claro. Además, está también en contra "de que se negocie con Puigdemont". "Estamos hablando, yo no sé si nos damos cuenta de ello, que un partido político español, para formar gobierno, está negociando con una persona que ha huido de la Justicia española", ha aseverado.

"No entiende nadie en Europa que para formar un gobierno mercadeemos con un personaje que huyó de la Justicia para no enfrentarse a su responsabilidades penales. Luego está la cuestión de la amnistía. Pero en principio, es muy sorprendente. Yo no sé si se dan cuenta en el PSOE. Estamos negociando con alguien que hizo un pronunciamiento decimonónico y que huyó de la Justicia", ha insistido.

Sobre su expulsión, Redondo ha revelado que a él no le han comunicado nada desde el PSOE. Ha comentado que cuando se produce un suceso como este, te abren un expediente, tienes derecho a unas alegaciones y según las alegaciones, un comité de ética lo evalúa y lo resuelve. Al dirigente vasco no le han comunicado nada de eso. Además ha matizado que "no va a conseguir más libertad" si le expulsan del partido.

Confirma que no iniciará una campaña contra nadie: "Seguiré diciendo lo que vengo diciendo". Ha explicado que con los resultados del 23J el PP y el PSOE deberían negociar pactos de Estado. Dice que es "lo lógico".

Pese a haber disfrutado de una larga carrera en el PSOE, Redondo Terreros ya estuvo en 'el alambre': en 2021 participó en un acto de Isabel Díaz Ayuso y fue amonestado. El debate sobre una posible amnistía fue el tema que 'lapidó' a Redondo. Afirmó desde el club de opinión que fundó que la actual legislatura "se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. Calificó las negociaciones de la Mesa del Congreso como "un secuestro por un prófugo", en alusión a Carles Puigdemont.