Felipe VI en el décimo aniversario de su coronación: "El servicio, el compromiso y el deber han sido los pilares de mi desempeño como Rey"

Don Felipe cumple sus primeros 10 años como rey y lo hace arropado por su familia y también por la ciudadanía. Una década, que según sus palabras, ha girado en torno a 3 pilares fundamentales: "El servicio, el compromiso y el deber". En su discurso en el Salón de Columnas del Palacio Real ha asegurado que "la coherencia y la integridad", junto a la Constitución, han sido los principios que han guiado su decisiones y actos tratando siempre de discernir lo que es correcto de lo que no, "asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

"Hoy hace 10 años fui proclamado rey ante las Cortes Generales tras prestar el juramento previsto en nuestra Constitución. Aquel 19 de junio de 2014 compartí con todos los españoles mi compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional. Diez años ante la Historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos institucionales y personales supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva" ha dicho el monarca.

Cuando el Rey Felipe VI cogió el testigo de su padre, sus hijas tenía 8 y 6 años. Ahora, la princesa Leonor ya recibe formación militar y está apunto de finalizar su estancia en la Academia General de Zaragoza y su hermana, la infanta Sofía estudia bachillerato en Gales.

El monarca ha subrayado su absoluto compromiso con la Carta Magna, "a la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre". Por ello hoy, 10 años después se reafirma "con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida en la que he procurado que este propósito se consolidara en todas mis actuaciones como jefe del Estado". Defiende la coherencia y la integridad como guía fundamental y defiende que "la corona contribuye así, por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad".

Mención a parte para "el gran apoyo" de la reina y sus hijas. También cedió el protagonismo a las 19 personas condecoradas "al Mérito Civil" por obras e iniciativas que han tenido un impacto positivo y extraordinario en la sociedad. "La Corona se debe a la sociedad y por eso hoy sois vosotros los protagonistas. El reconocimiento de vuestras trayectorias es un homenaje a las personas que en su quehacer diario son reflejo de los valores en los que se asienta la fortaleza de nuestra sociedad".

"Orgulloso de la sociedad española" a la que se honra en representar se ha mostrado convencido de "un futuro esperanzador que se construye cada día y que nos retrata como la gran nación que somos". E incide: "La unidad, que nace y se afianza sobre la base de esa solidaridad y ese servicio a los demás lleno de respeto y tolerancia, es el mayor valor que tenemos, porque una sociedad fuerte y cohesionada es capaz de hacer frente a cualesquiera desafíos que puedan surgir".

Concluyó su discurso reiterando que "solidaridad, unidad y diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional. Servicio, compromiso y deber, son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona. Sobre esta base, seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado. Vuestra conducta, queridos condecorados, es una gran inspiración en este desempeño y nos trasmite la confianza para seguir trabajando por nuestro país, por nuestra Nación, por España".

