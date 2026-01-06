Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Felipe VI constata una "sensación de amenaza" y resalta el compromiso de España con el orden global basado en normas en la Pascua Militar

Felipe VI ha destacado en su discurso en la Pascua Militar el compromiso de España con la seguridad internacional.

Felipe VI en la Pascua Militar

Felipe VI en la Pascua MilitarEFE

Este martes, en su discurso con motivo de la Pascua Militar, Felipe VI ha destacado el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas. El rey ha hablado acerca de la sensación creciente de amenaza que deja 2025, con guerras, crisis y tragedias humanitarias.

En este discurso, Felipe VI no ha mencionado a la operación de Estados Unidos en Venezuela, pero sí ha subrayado ante los múltiples conflictos bélicos y crisis y la "amenaza" que llega al corazón de Europa, lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos.

Felipe VI ha enumerado algunas de las misiones en las que hay desplegados soldados españoles, como las del flanco este de la OTAN, Líbano, Somalia o Mozambique, entre otras. En concreto, ha enumerado el "potente despliegue" de medios en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, que visitó en junio de 2025; así como las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo de la Alianza y las agrupaciones navales permanentes de la OTAN y con el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo'.

En el ámbito de la ONU, ha hecho alusión a la misión de Líbano, cuyo mandato concluye este año, y son 670 los efectivos españoles que la componen. "Una de las más duraderas y en las que más efectivos han participado", ha dicho, antes de acordarse también de los observadores militares en Colombia.

En el marco de la UE, se ha referido a las misiones de Bosnia, Somalia, República Centroafricana y Mozambique, además de la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en el océano Índico, la misión en Irak para apoyar la lucha contra Estado Islámico y la formación a militares ucranianos y la ayudada cedida al país atacado por Rusia. El Rey ha definido la presencia de "constante" y "en tantos escenarios", y ha recordado que en Eslovaquia, Líbano, Colombia e Irak también participan miembros de la Guardia Civil

Es por lo que el rey ha puesto el foco en lo "valioso" que es tener unas Fuerzas Armadas "con un alto grade de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas: unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos".

Los reyes y la princesa Leonor presiden la Pascua Militar

Los reyes y la princesa Leonor han presidido la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y a la que no ha asistido en esta ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que asistirá en París a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania. Sí ha contado con la presencia de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

