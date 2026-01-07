Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por motivos económicos

Ábalos confió el pasado mes de octubre su defensa a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M

Jos&eacute; Luis &Aacute;balos

José Luis ÁbalosEFE

Mara Fernández
Publicado:

Los abogados del exministro de Transportes José Luis Ábalos han comunicado este miércoles que renuncian a continuar con su defensa por "discrepancias contractuales", una semana antes de que el Tribunal Supremo estudie si le mantiene en prisión provisional por el 'caso Koldo'.

Fuentes jurídicas contrastadas han indicado que el despacho Chabaneix Abogados, que ejercía la defensa del exministro en el 'caso Koldo', ha decidido renunciar por esas discrepancias, que "imposibilitan la continuidad de la relación profesional".

Ábalos confió el pasado mes de octubre su defensa a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M, después de renunciar al letrado José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles".

