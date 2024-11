Feijóo: "Si la Generalitat Valenciana estuviera en manos del PSOE su comportamiento habría sido distinto"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha sido entrevistado en Espejo Público tras la catástrofe de la DANAque ha dejado al menos 222 fallecidos: "Son días difíciles, tristes y con una desolación compartida con los españoles. Quienes hemos tenido algunos años de responsabilidades públicos lo entendemos y lo sentimos quizás un poco más porque hemos gestionado también otros momentos complicados".

Sobre las críticas a Carlos Mazón por la gestión de la crisis: "La indignación de la gente es justificada y por tanto hemos de oírla, escucharla, aceptarla y asumirla. No es normal lo que ha pasado. Es verdad que una catástrofe así es muy difícil, casi imposible, de gestionarla para que tenga efecto cero. Pero es verdad que estamos conociendo informaciones con ciertas contradicciones y con ciertas alarmas que en mi opinión debieron de darse y no se dieron. También con ciertas actuaciones por parte de los gobiernos que no se activaron; en consecuencia, hay que dar la cara".

Comparación con el Prestige

"Yo lo viví durante el Prestige, una chatarra flotante que pasó a varias millas de Galicia y pierde el control. Fue un problema marítimo de primer nivel y el chapapote llegó a las playas. Explíquele usted a la gente si eso se pudo haber evitado total o parcialmente. Al final las playas quedaron limpias, la gente cobró e hicimos un plan Galicia. Tengo experiencia en eso y creo que en este momento hemos de escuchar a la gente y asumir lo que nos dicen", ha opinado el mandatario popular.

"Si fuera Mazón hubiese pedido sin duda la declaración de emergencia nacional"

Asegura Feijóo que él habría solicitado a Sánchez la declaración de emergencia nacional: "La muerte no tiene solución, ese es el problema. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Hay que hacer autocrítica. Eso de "si necesitan ayuda, que la pidan", por parte de la persona que tiene más poder en España, es una frase que queda para la historia de la irresponsabilidad en la gestión de una catástrofe. Me pronuncié el miércoles en Letur delante de Page: esto es una emergencia nacional de libro, el presidente tenía que activarla y tomar el control de la mayor catástrofe que hemos vivido en España en los últimos 50 años. Si fuera Mazón la hubiese pedido sin duda".

El líder del PP cree que el Gobierno no ejerció sus competencias: "En el momento en el que había riesgo de reventar la presa de Forata, la ministra de Medio Ambiente ya debió de activar la emergencia nacional el mismo martes. Viendo el impacto en la población y en los bienes pensé que el presidente del Gobierno cuando llegó al CECOPI iba a activar la emergencia nacional el jueves por la mañana. El impacto fue tan intenso que no es opinable, nadie te tiene que pedir que ejerzas tus competencias; son indelegables, y si no estás abdicando de tus responsabilidades".

"Bastante tenía Mazón..."

Defiende Feijóo al presidente de la Comunitat Valenciana: "Bastante tenía el presidente Mazón con el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante y lo sigue haciendo. Es el único que ha hecho autocrítica. El Gobierno no lo ha hecho. Mazón es el primer político español que va a comparecer para explicar qué es lo que ha pasado. Hay muchos ciudadanos que creen que si la Generalitat Valenciana estuviese en manos del partido del Gobierno, el comportamiento del Gobierno hubiera sido distinto. Yo soy uno de los que lo cree".

"La AEMET dice sobre mediodía que la previsión es que las lluvias remitan a las seis de la tarde. Él está conectado constantemente con su gente. Y hablando de comidas: no he visto que le hayan preguntado a la vicepresidenta Ribera, que tiene todas las competencias, dónde estaba comiendo. ¿Sabe por qué? Porque estaba entre París y Bruselas", ha señalado ante Susanna Griso.

"El problema vino por el barranco del Poyo; durante dos horas y media la Confederación no informa del caudal"

Feijóo apunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar: "El presidente autonómico actuó siempre con información de los organismos competentes del Estado: AEMET y la Confederación Hidrográfica. Cuando a las ocho de la tarde aparece el ministerio por primera vez, el secretario de Estado y aquel SMS de la ministra vicepresidenta avisando de que la presa de Forata se puede romper, se manda entonces a las 20:15 el SMS a la posblación. El problema vino por el barranco del Poyo; durante dos horas y media la Confederación no informa del caudal del barranco y ese es el principal problema de la inundación. ¿Qué alerta? Si el que tiene que alertar no te da información desde las 16:15 horas hasta las 20:45 horas y parece ser que las da por un email".

"¿Quien tiene que avisar de la inundación es el alcalde y no la Confederación que está viendo el caudal? ¿Un email? ¿Estando presentes en el CECOPI? ¿Es un lenguaje administrativo o una negligencia?", se pregunta el popular.

Apunta a Teresa Ribera

Vuelve a insistir en la responsabilidad de Teresa Ribera: "¿Una vicepresidenta del Gobierno que sabe lo que puede ocurrir llama al presidente de la comunidad autónoma a las ocho de la tarde? ¿Sabe una cosa? Ni el president de la Generalitat, ni el Lehendakari, ni el presidente de Andalucia, ni el de la Xunta tienen capacidad, competencias ni recursos para gestionar esta emergencia. Solo los tiene el Gobierno".

"Dejen a Mazón que dé las explicaciones que considera oportunas el jueves el jueves y juzguemos lo que diga. Pero cuando AEMET dice que las lluvias tienden a desaparecer a partir a las seis es evidente que esa información no era muy correcta o cuando la Confederación no informa del desbordamiento de un barranco, comprenderá que no tienes todos los datos para tomar una decisión", apunta Núñez Feijóo.

