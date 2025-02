Feijóo explica a los barones del PP su apoyo al decreto ómnibus: "No me da órdenes nadie más que los afiliados"

Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la Junta Directiva Nacional del partido tras el anuncio de que apoyará el nuevo decreto ley que el Gobierno ha pactado con Junts. Ante los barones del PP, Feijóo ha reivindicado su posición frente a las críticas que ha recibido durante estos días por el cambio. "A mí no me da órdenes nadie más que los afiliados", asegura.

Desde que anunció, en redes sociales, su voto a favor del nuevo decreto, los dirigentes del PP siguen dando explicaciones en entrevistas, ruedas de prensa o actos. Fuentes del partido reconocen que no ha sido una decisión fácil, que “se han valorado todas las opciones” y que , incluso, en la dirección del partido no todos la comparten.

"Agradezco todas y cada una de las opiniones que, de buena fe, aconsejan sobre cómo fulminar tanto despropósito como hay en España. Agradezco el interés por combatir a un PSOE sin futuro. Os aseguro que en cada elección que me presenté he combatido ese socialismo. Pero, evidentemente, de los que solo quieren nuestra rendición, os aseguro que yo no escucho nada. Los chantajes y las presiones que se los queden otros para su politiqueo de poca monta” ha asegurado Feijóo.

Se ha dirigido directamente al PSOE, en concreto ha contestado a las palabras del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que calificó a Feijóo como "pollo sin cabeza", por su cambio de opinión. “Para buscar pollo sin cabeza, sugiero mirar al Ejecutivo y al señor Sánchez esperando las órdenes de Puigdemont”, ha afirmado.

Respaldo de los barones

A la entrada, varios de los dirigentes territoriales han querido cerrar filas en torno a Feijóo. El presidente de Castilla y León, Mañueco, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su "respaldo a Feijóo en la estrategia. Más allá de los relatos el PP siempre a favor de los pensionistas". También el presidente de Murcia justifica el cambio de voto. "El decreto ahora tiene 29 medidas. Algunas no gustan, como palacete. Pero poniendo una balanza pesa mas las ayudas al transporte, las pensiones y la Dana. Pero no hay cambio de voto porque no es el mismo decreto, es otro", asegura López Miras.

En su discurso, Feijóo también ha tenido críticas para Vox. “La buena política es la que estamos planteando y nadie más que el PP lo hará. Tampoco Vox, que no quiere cambiar nada sino reforzar su permanencia en la oposición”, ha afirmado, criticando después que el partido de Santiago Abascal haga “oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado”. “Esa oposición que se la queden otros. No es para mí”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com