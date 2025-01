El PP trata de explicar por qué ahora votan a favor del decreto ómnibus para devolver el foco al Gobierno

Los principales dirigentes del Partido Popular (PP) llevan 48 horas intentando que se entienda el motivo por el que cambiaron su voto anterior del no al sí respecto al decreto ómnibus. Hoy, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, 'Más de uno', Borja Sémper, portavoz del PP, ha intentado justificar la decisión de su partido.

Sémper ha insistido en que el Congreso "es más un teatro que otra cosa" y que siempre culparán al PP. El portavoz ha explicado que el voto a favor de su partido al decreto ómnibus es "en conciencia y con conciencia". A su vez, ha comunicado que el PP le ofreció públicamente al PSOE su apoyo a este decreto, pero acusa a Sánchez de preferir pactar con Junts.

"Nosotros le vemos el truco a Pedro Sánchez y el voto afirmativo es un mensaje a los afectados por la DANA, a los beneficiarios del transporte y a los pensionistas", expresó Sémper, que ha insistido en que su partido no comparte todas las medidas que incluye este real decreto, pero votan a favor para mandar un mensaje a la ciudadanía y a los pensionistas.

Según ha explicado el portavoz, el voto a favor es un mensaje político de tranquilidad hacia los pensionistas en contraposición al miedo que les genera Sánchez.

"Es un mensaje político dirigido a los pensionistas, con el PP y con Alberto Núñez Feijóo las pensiones se revalorizarán", ha enfatizado Sémper, que ha aprovechado su intervención para mandar un mensaje y "una exigencia" al Gobierno: "Dejemos de mancharlo todo. Dejen de manosear todo".

Situación actual

El PP estaba convencido de que había logrado un gran éxito político al tumbar un decreto del Gobierno con sus votos y los de Junts per Catalunya. Sin embargo, Carles Puigdemont llegó a un acuerdo este martes con Pedro Sánchez para presentar otro decreto, y el miércoles Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, decidió que su partido votaría a favor.

El pasado jueves, Feijóo justificó su cambio de criterio para evitar que Moncloa pudiese atacar al PP por no subir las pensiones, lo que no tuvo éxito, ya que este viernes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha preparado un nuevo decreto pactado con Puigdemont que supondría una inyección de dinero para las Comunidades Autónomas.

Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia, ha declarado que quieren aprobar el decreto y que se incluyan "las entregas a cuentas, que suponen una mejor financiación de las Comunidades Autónomas". A su vez, ha remarcado que son conscientes de que "el Partido Popular no tiene un rumbo claro y está algo desnortado", señalando que "igual vota que sí, igual vota que no. El señor Feijóo no tiene un criterio que sea fácil de comprender para beneficiar o perjudicar a los ciudadanos".

Bolaños ha explicado que la principal cuestión en este momento es si el PP "volverá a perjudicar a los ciudadanos o, por el contrario, entrarán en razón".

Ahora Feijóo se encuentra ante un dilema: votar en contra de ayudas económicas que pueden beneficiar a las Comunidades Autónomas del PP o votar a favor de otro decreto pactado entre Sánchez y Puigdemont.

El Gobierno pretende introducir en el nuevo decreto todas las medidas económicas que han quedado fuera del decreto ómnibus, entre ellas, las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas. El PP, que gobierna en la mayoría de ellas, tendrá que decidir si da su apoyo si el decreto llega al Congreso.

