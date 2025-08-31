Feijóo: "España no es un Estado fallido, lo que falla es el Gobierno central"

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a elegir la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político, como ya hiciera en 2022 tras asumir la presidencia del Partido Popular. En la Carballeira de San Xusto, Feijóo ha estado acompañado por el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, el secretario general del partido, Miguel Tellado, y otros dirigentes como el presidente del PP de Pontevedra, Luis López, y el alcalde del municipio, Jorge Cubela.

Este arranque político se produce en un contexto especialmente delicado para Galicia, tras un verano azotado por los incendios forestales que han dejado 62 municipios afectados, 144 viviendas arrasadas, media docena de granjas calcinadas y más de 96.000 hectáreas quemadas. El sistema europeo Copernicus eleva esa cifra a más de 140.000 hectáreas.

"No falla: la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo"

Durante su intervención, el líder de la oposición ha acusado al Gobierno central de desentenderse ante las catástrofes naturales y ha cargado contra su gestión de los incendios. "Ya está bien de que ante cualquier desgracia el Gobierno siempre se ponga de perfil", ha dicho, reprochando que "la culpa de lo que pase en España siempre es o del PP, o de las comunidades autónomas del PP o de un tal Feijóo".

Feijóo ha afirmado que España no es un Estado fallido, pero sí lo es el Ejecutivo: "España no es un Estado fallido, lo que ocurre es que España tiene un Gobierno central fallido".

Un Gobierno "ausente" frente a la coordinación entre comunidades

El presidente del PP ha contrapuesto la gestión autonómica con la del Ejecutivo: "Las comunidades autónomas se han coordinado para actuar ante los incendios, mientras el Gobierno se ha puesto de perfil". Ha destacado que la solidaridad entre regiones funcionó sin necesidad de burocracia: "Donde se ha necesitado ayuda se ha ofrecido, sin discusiones, sin arrastrar los pies, sin que nadie tuviera que pedirla".

También ha criticado la falta de respuesta estatal: "Ayudas inmediatas. El Gobierno de Galicia y el de Castilla y León han aprobado ayudas inmediatas y el Gobierno central ninguna".

"Los incendios tienen causas humanas y naturales, y hay que abordarlas todas"

Feijóo ha pedido que se estudien las causas de los incendios sin reducir el problema a una "minoría" de fuegos provocados. "Que den la cara y que le expliquen a la gente por qué arden las parroquias, siempre las mismas, cada dos años", ha exigido. También ha cargado contra el "fanatismo ideológico" que, a su juicio, "en buena medida es causa de los incendios forestales".

"Hace falta un Gobierno más preocupado por perder los montes y los bosques de España que por perder el relato", ha afirmado. "Os aseguro que ese Gobierno lo tendrá España".

"No voy a fallarle nunca a Galicia porque sería fallarme a mí mismo"

Feijóo ha insistido en que su compromiso con Galicia es total: "No voy a fallarle nunca a Galicia porque sería fallarme a mí mismo. También os digo, no voy a fallarle a Galicia, sobre todo, porque sería fallarle al resto de España".

También ha tenido palabras de reconocimiento para los equipos de emergencias: "Conozco muy bien a los brigadistas de Galicia y son de los mejores de toda Europa".

"El cambio estará listo cuando haya elecciones"

Mirando hacia el futuro político, Feijóo ha asegurado que su partido se prepara para liderar el cambio: "Nosotros no tenemos ansiedad, lo que vemos es la ansiedad de la gente en la calle". Ha prometido un nuevo rumbo desde los primeros meses de gobierno: "Estamos invirtiendo todo este tiempo preparándonos para que el cambio se note en los primeros meses al llegar a la presidencia".

Feijóo ha terminado su discurso con un mensaje de movilización: "No bajéis la guardia, no bajéis los brazos, no bajéis la cabeza, no bajéis la mirada. Seguiremos mirando a los ojos de la gente porque el Gobierno no puede hacerlo. Seguiremos mirando al futuro porque el Gobierno es pasado".

