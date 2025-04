Feijóo asegura que "no es un día de liberación", mientras que Vox dice que "los aranceles de Trump son la forma de negociar"

Los aranceles de Donald Trump han tenido un efecto inmediato y novedoso en la política española: que el Gobierno y la oposición se reúnan. De hecho, Feijóo, en línea con el criterio de Moncloa, ha dejado claro que las medidas arancelarias de Trump suponen un retroceso en la relaciones comerciales internacionales, y espera una respuesta firme de Europa. Lo que sí exige el líder del PP a Sánchez es una estrategia de país con las comunidades autónomas, a la vez que lanza un aviso a Vox. "Hoy no es un día de liberación, hoy es un día de preocupación por muchas cosas. Ningún patriota puede defender a quien perjudica a los intereses de nuestros ciudadanos".

Por su parte, desde Vox dicen que lo ocurrido es una mala noticia. Sin embargo, según Santiago Abascal, la culpa de que Trump nos imponga aranceles es de la Unión Europea, de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo, no de Trump. Su portavoz, José María Figaredo, se ha explicado así: "Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si estuviéramos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces... Los aranceles de Trump son la forma de negociar. Yo entiendo que no nos guste. A mi esa forma no me gusta, pero es la que es".

Feijóo apuesta por oponerse de manera "clara y contundente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por responder de manera "clara y contundente" a los aranceles de Donald Trump, y ha dicho que "nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla". "A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de manera clara y contundente y quien ataca los intereses comerciales de mi país no contará con nuestra condescendencia", ha dicho en el foro 'Wake up Spain!', organizado por el diario 'El Español'.

Feijóo ha asegurado que, sin embargo, "no se puede renunciar a la diplomacia" para "desescalar" esta situación que ha empezado por la administración estadounidense.

Ha destacado que la adecuada respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez "no va a medirse ni en el número ni en la intensidad de los insultos y descalificaciones" hacia Trump. "Una escalada de insultos al presidente Trump no va a dar de comer a nadie. Lo que reclaman, lo que necesitan y merecen los sectores afectados no es que se les jalee, es que se les ayude", ha dicho.

Vox dice que cualquier arancel es negativo para los intereses de España

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que cualquier tipo de arancel "es negativo" para los intereses de España y de sectores como la industria y la ganadería y agricultura. Asegura que esta formación política siempre se posicionará "en contra" de ellos.

Garriga se ha pronunciado así ante preguntas de los medios de comunicación poco antes de mantener un encuentro con alcaldes del medio rural en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). Allí ha asegurado que Vox va a exigir que el Gobierno central "haga todo lo que esté en su mano" para evitar que esos aranceles supongan un menoscabo en la producción y en la actividad económica del país.

