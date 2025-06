Feijóo anima a todos los ciudadanos a salir mañana contra la demolición "premeditada" del Estado de derecho

El presidente del Partido Popular ha animado a todos los ciudadanos a participar mañana en la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez y emprender una "rebelión cívica" contra la demolición "premeditada" del Estado de derecho, avisando de que la democracia no se defiende sola.

En una tribuna publicada en el diario El Mundo, Alberto Núñez Feijóo insiste en que cada uno es responsable de prender la llama "de la rebelión cívica contra tanta degeneración, mentira y división", subrayando que "ante la mafia, la mentira y el abuso, siempre democracia".

A veinticuatro horas de la concentración convocada por los populares para mañana domingo en la Plaza de España y bajo el lema "mafia o democracia", el presidente popular subraya que ser ciudadano "no equivale a quedarse sentado y esperar que otros hagan valer nuestros derechos, sino que implica defenderlos cuando están en juego. "Y hoy lo están y hoy se trata no de elegir un partido sino se trata de "elegir democracia" porque España no puede normalizar la extorsión, la persecución ni las amenazas a quienes estorban a un Gobierno".

Asegura que nunca antes en democracia se había visto al poder "desatenderse de cualquier límite ético y constitucional" y se refiere así a que los escándalos de corrupción "cercan" al Gobierno: al propio presidente, a su entorno personal más inmediato y a su partido. "Todos están inmersos en una trama cada vez más sórdida", ha denunciado.

Además, ha afirmado que a esto se suma la "búsqueda de impunidad" de los responsables a costa de principios democráticos básicos como la separación de poderes y cita como ejemplos el indulto de "corruptos", la amnistía de "golpistas", las amenazas a jueces o que "se conspira" contra policías y guardias civiles, aparte de que "colonizan las instituciones". "Nada de esto es normal ni casual: estamos ante una demolición premeditada del Estado de derecho", ha defendido Núñez Feijóo.

Por todo ello, el popular alienta a todos esos españoles "libres, honestos, justos, cumplidores a que sean militantes de la libertad, la decencia y la democracia" y el domingo no se queden en casa.

Se trata, a su juicio, de elegir la democracia ante la arbitrariedad, los privilegios a afines y socios, para recuperar todas las instituciones "carcomidas por el poder y el clientelismo".

"Este país no se vende ni se subasta"

En este sentido, Núñez Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sobra desde hace tiempo" y se ha comprometido a hacer "una limpieza total, con honestidad y con urgencia". "Este país no se vende ni se subasta. Este país es mucho mejor que el Gobierno indecente que padece", ha afirmado el líder del PP, que ha protagonizado un acto en Santander con afiliados, en vísperas de la manifestación contra el Gobierno convocada para este domingo en Madrid.

El líder popular ha hecho un llamamiento "a la España decente" para participar en esa manifestación contra "la mafia y la corrupción".

Ayuso acusa a Sánchez de organizar operaciones de Estado

Por su parte, y un día después de la Conferencia de Presidentes, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez, de "organizar operaciones de Estado" contra jueces, fiscales y periodistas. "Él está solamente a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado, contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquel que investiga su corrupción y al coste que sea", ha manifestado la presidenta madrileña en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

Ayuso asegura que a Pedro Sánchez "lo único que le queda es comer chicle y poner los pies encima de la mesa".

Con respecto a lo sucedido en Barcelona, la presidenta madrileña ha afirmado que "habrá gente que no esté de acuerdo con la política que hago, pero no voy en contra, gobierno para todo el mundo, bajo una forma determinada de ver la vida, con unos valores y unos principios probablemente no compartidos por todos, vale, pero no es a la contra".

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente Sánchez "se levanta cada mañana buscando un muro" y "abandonando los problemas reales y pasando todo el día dividiendo lo público de lo privado".

