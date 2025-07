Josep Borrell, "en contra" del modelo de financiación catalana: "Esto no es ni federal, ni progresista"

El exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha mostrado este jueves su rechazo frontal a la propuesta de una financiación singular para Cataluña. En una entrevista en 'Hora 25', de la Cadena SER, Borrell ha sido especialmente duro con el modelo que se está planteando, del que ha dicho estar "en contra".

"Comprenderá que no me resulta fácil decir que estoy en contra de una cosa así", ha admitido, antes de criticar que el contenido de la propuesta apenas se conoce. "No sabemos gran cosa. Nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez", ha expuesto.

El exministro ha alertado de que el esquema que se perfila para Cataluñareproduce la lógica del sistema foral vasco y navarro, aunque sin el respaldo constitucional. "Aquí se propone básicamente lo mismo: Cataluña va a recaudar todos los impuestos, va a tener plena capacidad normativa y de lo que recaude le va a dar una parte al Estado en concepto de solidaridad. Pero la lógica es exactamente la misma", ha subrayado.

Según Borrell, este modelo no es compatible con un enfoque federal del Estado ni con un sistema solidario aplicable al resto de comunidades autónomas. "Esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas", ha afirmado con contundencia.

También ha dejado clara su incomodidad ante la justificación de esta propuesta por parte del Gobierno central. "Agradecería que no me hagan comulgar con ruedas de molino", ha expresado, insistiendo en su escepticismo ante una medida que, según sus palabras, se está dosificando para evitar el rechazo frontal de la opinión pública.

El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat

El Gobierno y la Generalitat escenificaron en Barcelona el acuerdo para poner en marcha un modelo de financiación singular para Cataluña. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió con los consellers Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Hacienda) para formalizar un pacto que se remonta al compromiso firmado hace casi un año entre PSC y ERC, y que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

El modelo pactado planteaba una fórmula abierta: cada comunidad autónoma podría determinar el grado de autonomía fiscal que deseaba asumir, dando lugar a un sistema de financiación a distintas velocidades.

En el caso catalán, el objetivo era claro: asumir la recaudación y administración de todos los impuestos generados en su territorio. Aunque la propuesta se presentaba como extensible al conjunto de comunidades, en la práctica solo aquellas con una agencia tributaria consolidada tendrían capacidad para aplicarla de forma efectiva.

Oriol Junqueras, líder de ERC, anticipó que su formación presentaría una reforma para que Cataluña pudiera gestionar el IRPF. Según sus cálculos, ello permitiría a la Generalitat pasar de recaudar unos 5.000 millones a gestionar hasta 30.000 millones de euros.

El acuerdo incluía además una "cuota de solidaridad" destinada a reforzar a las autonomías con menores ingresos, y recogía el principio de ordinalidad para garantizar la equidad territorial. Tal como remarcó entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "estará en manos de todas las comunidades que quieran desarrollar su estatuto de autonomía".

