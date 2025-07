La dimisión de Noelia Núñez tras falsear sus estudios desata la cacería política del currículum inflado

Noelia Núñez se va, pero dando un portazo. Hoy ha entregado el acta de diputada en el Congreso y de concejala en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero ha aprovechado sus primeras entrevistas en televisión para señalar a otros altos cargos del PSOE y les reta a seguir este camino.

«El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño. Y luego Patxi López dice que estudió una ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no. (...) Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestre la suya», ha asegurado en una entrevista en Cuatro.

El PP exige la dimisión de Puente, Patxi López y Pilar Bernabé

El ejemplo de Núñez le sirve ahora al Partido Popular de baza política para exigirle ese mismo listón al PSOE. Los populares le señalan este camino a Óscar Puente, a Patxi López y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El PP pone el foco en un máster de dirección política que Óscar Puente cursó mientras era alcalde de Valladolid. Los populares aseguran que el centro Jaime de Vera, donde lo cursó, es un centro que no expide títulos y está asociado al PSOE. El ministro responde: "Yo he puesto el máster que tengo y donde lo he hecho... que a ellos les parece que es un cursito de nada, que digan lo que quieran".

También ponen en duda los estudios que cursó Patxi López antes de abandonar la carrera para ser uno de los diputados del Congreso más jóvenes en 1987. En su historial académico, que figura en la página web del Congreso de los Diputados, aparece “estudió ingeniería industrial”, pero no figura si los finalizó ni cuántas asignaturas cursó.

También señalan a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia. Hace unos meses, la página web del PSOE modificó su currículum y pasó de ser “Licenciada en Filología Hispánica y Com. Audiovisual por la Universitat de València” a simplemente “iniciar” esos estudios. El PSOE valenciano contraataca y señala a Carlos Mazón apuntando a que no está colegiado, aunque el presidente de la Comunitat Valenciana sí que ha aportado su título universitario en Derecho en redes sociales.

A la caza del CV inflado

La dimisión de Noelia Núñez ha levantado las alfombras. Las páginas webs de parlamentos, ayuntamientos y de los propios partidos políticos están recibiendo más visitas que nunca. Se busca el error, la titulación inventada o el máster de Harvard que en realidad fue un curso en Pozuelo. Ya hay una gran lista de altos cargos que vieron peligrar su carrera al ponerse su formación académica en duda.

El caso más sonado fue el del máster de Cristina Cifuentes en la Rey Juan Carlos por el que no solo tuvo que dimitir, sino que tuvo que sentarse en el banquillo por un delito de falsedad documental del que luego fue absuelta.

También se puso en duda el máster de Pablo Casado. El exlíder de los populares acabó reconociendo que solo cursó cuatro asignaturas de ese posgrado y que la URJC le convalidó las demás. La jueza concluyó que había indicios de que ese máster había sido “un regalo” por su relevancia política.

Las dudas también planearon sobre la tesis de Pedro Sánchez aunque el Tribunal Supremo lo archivó.

Otros casos también acabaron en dimisión: en la primera legislatura de Sánchez, Carmen Montón tuvo que abandonar la cartera de Sanidad al publicarse que plagió parte de su Trabajo de Fin de Máster y que alteró alguna de las calificaciones. También dimitió un diputado de Podemos en Galicia, Juan Merlo, que dimitió tras mentir en su currículum y decir que era ingeniero.

