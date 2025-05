Feijóo llama a rebelarse contra la "mafia de Sánchez" considerándola como "la mayor involución de los últimos 45 años"

En la crónica política, el debate continúa en torno a los presuntos casos de corrupción que rodean al Gobierno.

El Partido Popular insiste en tachar al gobierno de mafia, justo hoy, cuando se cumplen 7 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy y que convirtió en presidente a Pedro Sánchez.

En un día como hoy, en el Congreso se estaba debatiendo esa moción de censura que el PSOE presentó contra Rajoy tras conocerse la sentencia sobre el Caso Gürtel. Lo hizo en defensa de una "regeneración democrática". El encargado de defenderla fue el exministro de transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, quien a día de hoy, está investigado por el Caso Koldo. En ese debate, se pedía "responsabilidad política" y "decencia" al Gobierno. Se acusó a los cargos del Partido Popular de "enriquecerse ilícitamente" y de "menoscabar la tarea de los jueces". Y se habló también de la importancia de tener Presupuestos Generales del Estado. Palabras que ahora, siete años después, conforman del discurso de los populares.

Acto en Zaragoza

Y precisamente hoy, el líder del PP vuelve a tachar al Gobierno de mafia y defiende que nunca ha sido tan necesario un cambio. "Tanta degradación con tantas tramas y protagonistas no puede quedarse sin respuesta. No es normal. Hay que rebelarse contra ello", ha dicho Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza.

Así las cosas, el popular ha llamado este sábado a la rebelión contra la "mafia de Pedro Sánchez y lo que considera la mayor involución de los últimos 45 años. Es una obligación democrática. El PSOE lleva años poniendo sueldos públicos a hermanos que no van a trabajar, a amigas de ministros que trabajan, pero en otras actividades y a fontaneras que trabajan conspirando como la mafia contra quienes persiguen la corrupción", ha censurado.

El presidente del PP ha criticado la falta de palabra, rumbo y agenda de los socialistas. "No tiene más objetivo que tapar el escándalo de hoy con el de mañana. España no puede esperar absolutamente nada de ellos", ha manifestado.

Por eso, ha pedido a todos los españoles participar en la concentración del próximo 8 de junio. "Esto no se puede aguantar más, no hay país que lo resista. Hemos pasado a investigar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no puedan investigar al Gobierno. Es una enmienda a la totalidad al Estado de derecho", ha sentenciado.

Manifestación 8 de junio

El líder del PP ha anunciado que los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy "estarán en los actos del partido" y también en la manifestación del próximo 8 de junio.

Hace unos días, el popular anunció la convocatoria de la protesta, a la vez que ha invitado al resto de fuerzas políticas a apoyar una moción de censura contra el Gobierno. "A la espera de llenar las urnas de votos, hagámoslo en las calles de la capital de España", ha dicho.

Este sábado, en Zaragoza, el líder del PP ha animado a todos los aragoneses a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de junio. "Esperamos a todos los que están hartos de la degradación y a quienes quieren un cambio de verdad. Si me callase con lo que está ocurriendo en mi país, estaríamos incumpliendo nuestra obligación. No queremos mafia, queremos democracia. Y eso es lo que vamos a pedir todos juntos, voten a quien voten", ha concluido Núñez Feijóo en relación a la próxima manifestación del 8 de junio.

