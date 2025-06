La Conferencia de Presidentes acaba sin acuerdos y deja clara la distancia entre las comunidades del PP y el Gobierno

Se marchan igual que llegaron. La XXVIII Conferencia de Presidentes, celebrada en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha concluido sin acuerdos y con un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los gobiernos autonómicos liderados por el PP.

Al comienzo de la reunión, Pedro Sánchez llamaba a debatir con espíritu constructivo y dejando "la crispación en el perchero". Sin embargo, al final del encuentro, el propio presidente del Gobierno ha admitido que era imposible el acuerdo ante las posiciones expresadas por los dirigentes territoriales del PP.

Uno de los primeros en hacer balance ha sido el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha afirmado que se iba "con una sensación de vacío, de fracaso". Ha cuestionado las intenciones del Ejecutivo al convocar la conferencia, convencido de que lo hizo para que se hable de otras cosas que "no sean los líos, los follones y las posibles irregularidades que acechan al entorno del presidente del Gobierno".

Isabel Día Ayuso, protagonista

El foco estaba puesto en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha llegado esta mañana con semblante serio a la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona. A primera hora, se la ha visto conversar con otros líderes territoriales del PP. También ha intercambiado algunas palabras con el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, muy crítico con la dirección del partido.

En el momento del saludo institucional, la presidenta madrileña ha querido marcar distancia con los ministros, con los que a penas ha querido interactuar.

Las cámaras incluso han captado un desencuentro con la que fue su rival en la Asamblea de Madrid, la actual ministra de Sanidad, Mónica García. Ayuso le ha preguntado si iba a "darle un beso a una asesina", en alusión a las acusaciones de Más Madrid por las muertes en las residencias de la comunidad durante la pandemia de covid-19. La ministra ha negado haberse referido a ella en esos términos alguna vez. Finalmente, el personal de protocolo ha tenido que intervenir. El trato con el presidente del Gobierno también ha sido tenso. El saludo entre ambos ha sido breve y prácticamente sin contacto visual.

Ayer mismo Ayuso advirtió de que abandonaría el encuentro si escuchaba un idioma que no fuera el español. Esta ha sido la primera conferencia de presidentes en la que estaba permitido emplear las lenguas cooficiales del Estado. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré. O por el camino veré que hago con esos pinganillos, no me los pienso poner", amenazó la presidenta madrileña.

Hoy Ayuso ha consumado esa amenaza. Cuando el lehendakari Imanol Pradales ha comenzado a hablar en euskera se ha levantado y ha abandonado la reunión. Tampoco ha estado presente durante la intervención en catalán del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Finalmente, ha regresado en el turno del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Él también ha empleado el gallego, pero solo para saludar y agradecer la pluralidad de lenguas.

El PP defiende la actuación de Ayuso

La polémica de los pinganillos no ha tardado en desatar las críticas de otros presidentes autonómicos socialistas, del gobierno vasco y de varios partidos independentistas. El PP ha justificado la reacción de Ayuso. "Parece ser que no tiene ningún problema el PSOE para hablar en castellano con Puigdemont fuera de nuestras fronteras o para hablar con Otegi también en castellano si se trata de conseguir acuerdos. Cuando quieren bien que lo usa", ha reprochado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.

