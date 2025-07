Noelia Núñez entrega su acta en el Congreso mientras los partidos ponen la lupa sobre la formación académica del rival

Noelia Núñez ha entregado en el Congreso su acta de diputada. Antes de esa imagen, era entrevistada por nuestros compañeros del programa Espejo Público. La ya exvicesecretaria del Partido Popular se emocionaba en varias ocasiones. Reconoce que no han sido días fáciles, y asegura que asume su error.

Seguirá militando en el PP

La ya exdiputada del PP ha afirmado que seguirá militando en el PP a pesar de haber dimitido de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras presentar una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica. En una entrevista que publica este viernes el diario La Razón, Núñez ha asegurado que seguirá como "una afiliada de base más" con el fin de trabajar por sus "ideas", a la vez que aseguraba creer en la "regeneración institucional" y en la "vocación de servicio público".

La exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha subrayado que en el partido no le han pedido que dimita y que la decisión ha sido "absolutamente" suya. "Un político tiene que ser ejemplar y por eso he presentado mi dimisión", ha indicado. Núñez ha insistido en que fue un "error de redacción" y no una "mentira" escribir en su ficha del Congreso que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. "Habrá gente que piense que soy una mentirosa. Perfecto, lo respeto, pero he sido transparente", ha expresado.

Preguntada sobre si cree que tras su caso los políticos serán más prudentes con la información académica que hagan pública, Núñez ha afirmado que no sabe qué ocurrirá pero ha defendido que ella tiene su "listón" y está "orgullosa" de "haberlo cumplido".

Entrevista en Espejo Público

Noelia Núñez señalaba este jueves en Espejo Público que "yo no he ocultado nunca nada", y que cuando se entera de la información que publica la web del Congreso con respecto a su formación, que no ha finalizado nunca, "contacta para modificarla". "Asumo el error por lo publicado en el Congreso", remarca en reiteradas ocasiones durante la entrevista, y considera que "en política se pide perdón presentando la dimisión, y eso es lo que he hecho".

Núñez se mostraba visiblemente nerviosa durante su entrevista. Ha reconocido que "han sido horas y días duros y complicados", y se encuentra "asumiendo todo", ya que ha "leído barbaridades" sobre ella. Relata que aunque ella está acostumbrada al foco mediático, "la familia no se prepara nunca para ello, ellos no se dedican a la política, no tienen vinculación con este mundo mas allá de mi".

