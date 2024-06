Feijóo acusa a Sánchez de "usar" a su mujer para "buscar votos" con "imágenes populistas al modelo de los Kirchner"

No es habitual, pero Begoña Gómez estuvo ayer en la localidad malagueña de Benalmádena acompañando a su marido, Pedro Sánchez, en un acto de campaña a tres días de las elecciones europeas. Cientos de personas aplaudieron su presencia y corearon su nombre. Esto ocurre días después de que el juez la llamara a declarar.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este jueves al presidente de "utilizar" a su esposa, Begoña Gómez, para "salvar su carrera política" y "buscar votos". Asimismo, ha afirmado que la reaparición de su mujer en plena campaña tras ser citada a declarar ante el juez es equiparable a las "imágenes populistas" de los Kirchner en Argentina.

Lo ha dicho durante entrevista en esRadio, en la que no ha parado de recriminar a Sánchez que "se haga la víctima" y "pida el voto" de esta forma porque considera que "es un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental".

También ha aprovechado su intervención para pedir a los españoles que acudan en masa a las elecciones europeas de este domingo y concentren el voto en el PP para que Sánchez no pueda sacar un "empate" que le haga sentirse "todavía más impune". Ha sostenido que los españoles no debían "dejarse engañar" en las europeas, en las que tienen la posibilidad de "ejercer el cabreo a través del voto".

Usa a su mujer para "salvar su carrera"

Para Feijóo, el presidente del Gobierno utiliza a su esposa para "victimizarse y salvar su carrera política". "El Gobierno ya no tiene agenda económica y no tiene agenda social, tiene una agenda judicial", ha ironizado. Y ha continuado: "Yo no contaba con este tipo de moral porque esto es la antipolítica. No contaba con que en mi país hubiese imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina".

A su parecer, ahora Sánchez "se cree impune" tras conceder la amnistía a los líderes del 'procés', pese a las investigaciones judiciales sobre su Gobierno, su partido y su entorno.

El Gobierno, tranquilo

Feijóo es muy crítico con el presidente, pero el Gobierno resta importancia tanto a la imagen de Sánchez con su mujer como a la investigación que pesa sobre ella. Y aprovechan para comparar esa imagen con la del novio de Ayuso en el juzgado. "No nos genera inquietud", ha asegurado la Vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, esta mañana.

Y el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparado la presencia de Gómez en el mitin socialista con la aparición del novio de la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el día que fue al juzgado a declarar: "Uno puede ir con peluca por la calle para que no le vean y otros, que no tienen nada que ocultar, pues cogen y van con su mujer de la mano a un acto público".

Pero a los socios del gobierno de coalición, Sumar, les resultan extrañas las "noticias sorprendentes" que se están descubriendo sobre Begoña Gómez, según considera el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que advierte de que "desvían el debate público y la atención de aquello que los ciudadanos van a votar el domingo".

"Cuando el lawfare se nos aplicó a nosotros, Sánchez miró para otro lado", ha criticado Antoni Comín.

