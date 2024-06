Feijóo pide que Pedro Sánchez "asuma su responsabilidad política inmediatamente" tras la citación a Begoña Gómez

Esta mañana hemos conocido que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La citación tendrá lugar el próximo 5 de julio a las 10.00 horas por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como era de esperar, las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar.

Desde el Gobierno, la primera en pronunciarse ha sido la portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional Pilar Alegría. "Lo que hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho, añadiendo que "esta es la vergonzosa oposición que tiene nuestro país. No hay nada de nada". Fuentes del Gobierno confirman a Antena 3 Noticias que no están preocupados y que la citación puede volverse en contra del PP, por eso creen que los populares no llaman a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión del Senado.

En un acto en Oviedo, los periodistas le han preguntado a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo sobre la citación de Begoña Gómez a lo que ella ha contestado "respeto las decisiones judiciales, todas; en campaña electoral y las que no son en campaña electoral".

No obstante, Díaz ha declarado que ella tiene formación en Derecho y ha ironizado diciendo que es "cuando menos llamativo" que la citación se notifique precisamente este martes. "A pesar de todas las argucias, nosotros vamos a seguir trabajando para dar una derrota democrática al PP y por eso pido a la ciudadanía que se movilice el próximo 9 de junio y les pido el voto para Sumar", ha zanjado.

Reacciones desde el PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy crítico tanto con Pedro Sánchez como con su esposa Begoña Gómez. "Que la esposa del presidente sea imputada y llamada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Porque no hay precedentes que negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y europea. Jamás ha ocurrido en 46 años de democracia".

Cuca Gamarra, diputada popular en el Congreso de los Diputados ha sido una de las primeras en reaccionar a la noticia. Lo ha hecho a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter. "No hay carta fake ni cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para que el Gobierno adjudique contratos a empresarios amigos.No es fango, es corrupción en Moncloa. España merece un presidente digno y Sánchez no lo es", ha escrito.

