El Gobierno vasco deja en semilibertad a Anboto, exjefa de ETA condenada a 647 años de prisión por 14 asesinatos

Este lunes, una exdirigente histórica de ETA, Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', sale de la cárcel en régimen de semilibertad. La condena de Anboto es de 647 años de prisión por participar en al menos 14 asesinatos. Lleva 22 años en prisión.

Soledad Iparraguirre fue una de una de las jefas de ETA y ordenó matar, entre otros, al rey Juan Carlos. Desde este mismo lunes, puede salir de la cárcel y tan solo tendrá que volver para dormir de lunes a viernes. La decisión de concederle este régimen de semilibertad es del Gobierno vasco. Las víctimas están indignadas.

El PP ve la decisión como una "inmoralidad"

Está noticia ha generado gran revuelo. Tanto es que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" la política penitenciaria como instrumento político con el fin de continuar en el poder, al conocer la semilibertad de Soledad Iparraguirre. De esta manera, ha comunicado que su partido llevará al Congreso la reforma de la política penitenciaria.

Gamarra acusa a Pedro Sánchez de practicar una "corrupción moral" tras su acuerdo con Bildu. "Hoy, en las calles del País Vasco, hay condenados por terrorismo que han obtenido beneficios penitenciarios a cambio de que Bildu apoye a Pedro Sánchez", ha señalado. Considera que se está "utilizando la política penitenciaria como un instrumento político para mantenerse en el poder", subrayando que fue el propio coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, el que "en la primera legislatura ya dijo que si había que apoyar Presupuestos para que los presos condenados por terrorismo estuvieran en las calles, se apoyaría".

Cuca Gamarra ha avanzado ha avanzado que instarán "la reforma de la política penitenciaria tanto para la prisión permanente revisable como en lo que afecta al artículo 100.2, que es lo que están aplicando" con los etarras "en beneficio propio y por interés político de Pedro Sánchez" mediante una proposición no de ley en el Congreso.

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