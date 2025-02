El etarra Valentín Lasarte dice no recordar quién le dio la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez

El etarra Valentín Lasarte declaró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional que no recuerda qué exjefe de ETA dio la orden de asesinar al concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Recientemente se han cumplido 30 años del atentado y por ello Lasarte ingresó en prisión. Hace casi diez años que está en libertad después de cumplir condena.

Así las cosas, el etarra no ha aclarado (en su declaración como testigo) sobre la autoría intelectual del asesinato cometido el 23 de enero de 1995. Cabe recordar que Lasarte es uno de los autores materiales condenados por el asesinato junto a Juan Ramón Carasatorre, alias "Zapata" y Javier García Gaztelu, "Txapote".

Su supuesta falta de memoria ha sido la tónica de su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, en la causa en la que han sido procesados cinco exjefes de ETA por asesinato terrorista por haber dado supuestamente la orden de atentar contra el edil.

Más de una hora declarando

Durante su comparecencia, que se ha prolongado algo más de una hora, el etarra ha insistido en que no recordaba nada de estos hechos porque han transcurrido 30 años, y, al ser preguntado por las acusaciones que quién le daba las órdenes, se ha excusado en que era todo "muy hermético" y "desconozco los manejos de la organización como miembro legal -no fichado- de la banda terrorista.

Lasarte tampoco ha sabido precisar de quién o de qué manera recibió la orden de hacerle seguimientos al concejal del PP, si fue por carta o verbalmente, o si le llegó desde Francia o España, y se ha limitado a reseñar que fue él quien los hizo porque conocía de vista al edil.

Respecto a su decisión de salirse de ETA, su testimonio también ha sido desmemoriado y ha llegado a decir que no sabe si tuvo que pedir permiso a alguien o no. Solo es consciente de que su salida de la banda terrorista fue algo paulatino pero sin recordar más detalles, y con respecto a la "socialización del sufrimiento" que propugnaba la dirección etarra en la etapa en que fue asesinado Gregorio Ordóñez, ha señalado que eso correspondía a los jefes y que él no recuerda nada de eso.

¿Temor a represalias?

Las acusaciones le han preguntado si su falta de memoria se debía a un temor a represalias, lo que Valentín Lasarte ha negado y lo ha achacado al tiempo transcurrido.

El juez Francisco de Jorge acordó la citación de Lasarte con el fin de que aclarase "quién y cómo se transmitió la orden de atentar" contra el concejal.

Lo hizo después de que un testigo protegido manifestase sobre este atentado que la orden para asesinarle la dio "el comité ejecutivo" y que su fuente de conocimiento había sido Valentín Lasarte, quien se ha desvinculado totalmente de estas manifestaciones.

Según este testigo protegido, el hoy amnésico le manifestó que la orden de atentar contra el concejal llegó de Francia a través de una carta dirigida al comando Donosti.

El asesinato de Ordóñez se encuadra en la "estrategia de desestabilización" que desarrollaban los procesados a través de la cúpula de la banda, al tiempo que subrayó su función decisiva en la orden de asesinarlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com