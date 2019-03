ETA anuncia el cese definitivo de la actividad terrorista

ETA ha anunciado, a través de la web del diario Gara, el "cese definitivo de su actividad armada". En el comunicado, la banda terrorista expresa su "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación armada", al tiempo que emplaza a los gobiernos español y francés a abrir un "diálogo directo" para solucionar "las consecuencias del conflicto".



La banda asegura que "no ha sido un camino fácil" y que "la lucha de largos años ha creado esta oportunidad", si bien no anuncia su disolución ni pide perdón a las víctimas. Insiste en que "el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición" y dice que "es tiempo de mirar al futuro con esperanza".



El esperado anuncio de la banda terrorista se produce tan sólo tres días después de que se celebrara en San Sebastián la Conferencia de Paz que concluyó con una declaración de cinco puntos en la que los representantes internacionales instaban a ETA a un cese definitivo de la violencia. Dicho comunicado apelaba a los gobiernos a iniciar conversaciones para avanzar en las consecuencias del conflicto.



Las reacciones al comunicado no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa que "la nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", en referencia a la víctimas de la banda.



El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado feliz por el anuncio de la banda terrorista: "Ésta es una gran noticia, fruto del esfuerzo y de la determinación de la sociedad, que ha sabido resistir el chantaje criminal del terrorismo". Asimismo, el candidato del PSOE ha asegurado que "hoy ETA no es la protagonista, lo es el Estado de Derecho" y ha mostrado todo su agradecimiento a los cuerpos de seguridad, a los jueces y a Francia por su ayuda. "Las víctimas son las garantes de la victoria", dice Alfredo Pérez Rubalcaba.



Las víctimas celebran el anuncio pero no se fían de la banda terrorista. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha afirmado que no puede creer "a una banda asesina", ya que "sólo valen los hechos" y teme "concesiones" por parte del Gobierno. Irene Villa dice que el anuncio ETA es un paso más pero no se fía de terroristas.



Por supuesto, las redes sociales también dieron su veredicto. Millones de mensajes de ciudadanos espontáneos que celebran el cese definitivo de la actividad de la banda han inundado Facebook y Twitter. En diferentes idiomas, con emoción o con rabia, un torrente de mensajes bullen en internet para decir adiós a la organización terrorista. En tiempo récord, #agurETA o #adiosETA se convirtieron en los temas más comentados de Internet.