La Conferencia pide a ETA su cese "definitivo" y al Gobierno que negocie

La Conferencia internacional de Paz ha pedido una declaración pública de cese definitivo de la violencia de ETA. Además, ha reclamado que haya un diálogo de la banda con Francia y España que trate exclusivamente de las consecuencias del conflicto, en alusión a los presos de la banda terrorista.



Si esto fuera así, pide que se den pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a "todas las víctimas" y el dolor causado. Además, sugiere a los agentes no violentos y partidos políticos que se reúnan y discutan sobre cuestiones políticas como la relacionada con una consulta a la ciudadanía, que "podría contribuir a una nueva era sin conflicto".

El exsecretario general de la ONU y Nobel de la Paz en 2001, Kofi Annan, el presidente del Sinn Fèin Gerry Adams, el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, el ex ministro de Interior y Defensa francés Pierre Joxe y la ex primera ministra noruega y miembro de The Elders (grupo de personalidades por la paz creado por Nelson Mandela), Gro Harlem Brundtland, han comparecido a las cinco de la tarde en los jardines del Palacio de Aiete.



A ambos lados de la delegación internacional, se encontraban los representantes de los partidos políticos, agentes sociales, económicos y sindicales.

Basagoiti: "Inaceptable para cualquier demócrata"

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que la declaración con las conclusiones de la conferencia internacional sobre el final del terrorismo es "inaceptable para cualquier demócrata".



El dirigente del PP vasco ha insistido en que los puntos de la declaración "son las tesis de ETA y Batasuna con más o menos edulcoración", y lo único nuevo es que se les ha dado cobertura internacional y se les ha hecho la campaña.



El Gobierno pide que ETA abandone la violencia "sin más"

Por su parte, el portavoz del Gobierno, José Blanco, ha difundido un comunicado en el que deja claro que el Ejecutivo "no hace valoraciones sobre la celebración de la Conferencia de San Sebastián ni tampoco sobre su contenido" y vuelve a pedir a ETA que deje la violencia "sin más".



El comunicado, difundido en la web del Palacio de la Moncloa, insiste en que que "el Gobierno no ha formado parte ni de la organización ni ha participado en su desarrollo".



"El Gobierno reitera que lo que debe hacer la banda terrorista ETA es abandonar definitivamente la violencia sin más. Eso es lo que reclama la sociedad española y lo que el Gobierno quiere también trasladar a los ciudadanos", finaliza el breve texto.