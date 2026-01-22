El PP ganaría las elecciones en Aragón, pero necesitaría a Vox para gobernar, según el CIS

La encuesta preelectoral del CIS sitúa al PP como el partido con mayor probabilidad de voto en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero.

El Partido Popular lograría la victoria en las elecciones aragonesas con un 35,3% de probabilidad de voto, por delante del 26,7% del PSOE y del 15,1% de Vox. Chunta Aragonesista obtendría un 6,9% de los votos por delante de IU-Movimiento Sumar (5%), Podemos-AV (2,5%) y Teruel Existe (2,2%).

El PP necesitaría a Vox para gobernar

En cuanto al reparto de escaños, los populares obtendrían un resultado de entre 25 y 29 escaños, por delante de los socialistas, que se moverían en una horquilla de entre 17 y 23 escaños. Vox, en tercer lugar, obtendría entre 10 y 13 escaños.

Chunta Aragonesista podría obtener un resultado de entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar obtendría entre 1 y 3 escaños, Podemos-AV lograría uno o ninguno y Teruel Existe entre 1 y 2 escaños. PAR, no lograría ningún escaño con un 1,5% del porcentaje de voto, según el CIS.

Por tanto, El PP ganaría las elecciones pero no podría gobernar en solitario y necesitaría a Vox, donde la suma de ambos si sería suficiente.

El 41,9% de los aragoneses vota siempre o casi siempre al mismo partido

Según la encuesta del CIS, el 54,1% de los aragoneses asegura que votará por un partido u otro dependiendo de lo que más le convenza en ese momento, mientras que el 22,1% reconoce que vota siempre al mismo partido. El 19,8% también suele votar por lo general siempre al mismo partido.

En cuanto a la gestión del gobierno aragonés, un 39,5% la califica de "buena o muy buena", un 36,7% de "regular" y un 22,5% de "mala o muy mala".