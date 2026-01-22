Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP ganaría las elecciones en Aragón, pero necesitaría a Vox para gobernar, según el CIS

Los populares obtendrían un resultado de entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE se movería en la horquilla entre 17 y 23.

Encuesta del CIS de cara a las elecciones en Arag&oacute;n

Encuesta del CIS de cara a las elecciones en AragónEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La encuesta preelectoral del CIS sitúa al PP como el partido con mayor probabilidad de voto en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero.

El Partido Popular lograría la victoria en las elecciones aragonesas con un 35,3% de probabilidad de voto, por delante del 26,7% del PSOE y del 15,1% de Vox. Chunta Aragonesista obtendría un 6,9% de los votos por delante de IU-Movimiento Sumar (5%), Podemos-AV (2,5%) y Teruel Existe (2,2%).

El PP necesitaría a Vox para gobernar

En cuanto al reparto de escaños, los populares obtendrían un resultado de entre 25 y 29 escaños, por delante de los socialistas, que se moverían en una horquilla de entre 17 y 23 escaños. Vox, en tercer lugar, obtendría entre 10 y 13 escaños.

Chunta Aragonesista podría obtener un resultado de entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar obtendría entre 1 y 3 escaños, Podemos-AV lograría uno o ninguno y Teruel Existe entre 1 y 2 escaños. PAR, no lograría ningún escaño con un 1,5% del porcentaje de voto, según el CIS.

Por tanto, El PP ganaría las elecciones pero no podría gobernar en solitario y necesitaría a Vox, donde la suma de ambos si sería suficiente.

El 41,9% de los aragoneses vota siempre o casi siempre al mismo partido

Según la encuesta del CIS, el 54,1% de los aragoneses asegura que votará por un partido u otro dependiendo de lo que más le convenza en ese momento, mientras que el 22,1% reconoce que vota siempre al mismo partido. El 19,8% también suele votar por lo general siempre al mismo partido.

En cuanto a la gestión del gobierno aragonés, un 39,5% la califica de "buena o muy buena", un 36,7% de "regular" y un 22,5% de "mala o muy mala".

