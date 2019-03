González Pons: "Hablaremos poco del PP y mucho de España"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha hablado sobre el Congreso que afronta el partido desde este viernes en Sevilla. Según Pons, no habrá debates ideológicos, porque "los problemas de los españoles son económicos, no de ideología". Niega así que se vayan a tratar temas polémicos como el propuesto por Cristina Cifuentes de excuir la palabra "cristiano" del ideario del partido, algo que Pons cree que "no tiene connotación religiosa".

Por eso, en el Congreso "se hablará poco del PP, mucho de España". Este Congreso es el más tranquilo de la historia del partido ya que lo afronta con la mayoría más alta de su historia y con la mirada puesta en las elecciones andaluzas, donde las encuestas le dan por ganador.

Sobre su situación dentro del partido, ha asegurado que no se siente "agraviado" por no formar parte del Gobierno: "La campaña y el esfuerzo de los últimos años los hemos hecho por el partido. Mi aspiración política se vio de sobra colmada viendo a Rajoy como presidente de Gobierno".

Además, Pons ha dicho que no podía adelantar nada sobre quién ocupará qué cargos tras el congreso, pero ha afirmado que María Dolores de Cospedal tendrá "continuidad" como secretaria general, ya que ha obtenido "los mejores resultados en el partido".