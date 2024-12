Estas son las citas judiciales de Moncloa a las puertas de Navidad

A las puertas de la navidad, tenemos un calendario judicial intenso con los tres frentes abiertos en la Moncloa.

El primero, el caso Koldo. El exministro de Fomento, José Luis Ábalos, estaba citado a declarar ante el Supremo el próximo jueves, pero ha pedido aplazar su citación. Según consta en un escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hasta este jueves, día 5 de diciembre, no ha tenido acceso a la causa por problemas informáticos y le resulta imposible su estudio y preparación dada su extensión.

Los días 16 y 17 será el turno de Víctor de Aldama y Koldo García. A ocho días de su declaración como investigado en el Tribunal Supremo, Koldo García está dispuesto a hablar por primera vez en sede judicial sobre la supuesta trama de reparto de comisiones en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en la pandemia. Al parecer, García afronta esta cita con intención de contestar a las preguntas de su abogado. No cierra la puerta a contestar también a la Fiscalía, aunque no lo hará a las acusaciones populares.

De ser así, será la primera vez que Koldo García dé su versión de los hechos en un tribunal, puesto que tras ser detenido y en su comparecencia ante el juez en la Audiencia Nacional se acogió a su derecho a no declarar. Tras ello, García quedó en libertad, aunque a petición del fiscal Anticorrupción el magistrado le prohibió salir de España y le obligó a comparecer cada 15 días en el juzgado.

Begoña Gómez

Esa misma semana, concretamente el día 18 la esposa del presidente, Begoña Gómez, declarará ante el juez Peinado. Lo hará a las 10.00 horas como investigada por los dos nuevos delitos que le imputó en relación a la contratación de un software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aprecia el juez el delito de apropiación indebida e intrusismo profesional.

Así las cosas, el magistrado subraya que para el delito de intrusismo no es necesaria una continuidad delictiva. Afirma que la querellada pudo cometerlo al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa. "La querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores, y así mismo, entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario", argumenta.

Dos días después de la declaración de Gómez, lo hará su asesora.

Hermano de Sánchez y presidente Diputación Badajoz

Y ya después de Reyes les tocará el turno de declarar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación de Badajoz. En un auto dictado, la jueza cita a declarar a Sánchez y a Gallardo además de a otras siete personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública.

La decisión de llamar a declarar a nueve personas en calidad de investigado se produce después de que la jueza haya recibido el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos relativos al caso que se investiga.

Reacciones

En una entrevista en La Vanguardia, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que hay una estrategia para amedrentar a políticos progresistas y a sus familias. "Sánchez está sufriendo una oposición beligerante y atroz, como muchos otros presidentes socialistas. Ahora la crispación se acrecienta por las redes sociales y los pseudomedios. Cuando la derecha está en la oposición, esta crispación política se multiplica", ha manifestado Bolaños, quien ha añadido que "este ruido solo persigue tapar el momento económico que vive España. Se busca que los ciudadanos piensen que todo va mal, cuando la realidad es que se vive un momento dulce en cuanto a economía, a lo social y a lo territorial".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sostiene que conocemos muy poco de lo que hay detrás del caso Koldo. "Con lo que conocemos, puede que estemos solo al principio de una investigación que todavía puede dar mucho más de sí, porque hay teléfonos y mucha información que aún no conocemos. La verdad es que yo tengo la impresión de que solo conocemos un tercio de lo que hay, por lo que lo más sensato es prudencia y distancia para saber juzgar bien de qué estamos hablando", ha dicho el presidente castellanomanchego en una entrevista concebida al diario La Razón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.