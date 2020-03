Estas son las actividades no esenciales cuyos trabajadores deberán quedarse en casa por el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive.

"Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa" ha dicho Pedro Sánchez, que también ha señalado que aprobarán un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de actividades no esenciales.

El Gobierno aprobará mañana, en un Consejo de Ministros extraordinario, un permiso retribuido para que los trabajadores de actividades no esenciales se queden en casa y no acudan al trabajo durante las próximas dos semanas, pero ¿cuáles son estas actividades no esenciales?.

Todas las actividades esenciales pueden resumirse en varios grupos:

- Los negocios de provisión de alimentos

- Centros farmacéuticos o de productos de primera necesidad

- Los centros y servicios sanitarios

- Las gasolineras o centros de repostaje

- El transporte vinculado al abastecimiento alimentario y de servicios prioritarios

- Los servicios que garanticen el suministro de energía eléctrica

- Productos derivados del petróleo y gas natural

- Operadores críticos de servicios esenciales como las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

A continuación ofrecemos una lista detallada con todas las actividades esenciales en España, por lo que todos los trabajadores cuya actividad no aparezca en este decreto se tendrán que acoger a esta nueva medida anunciada por Pedro Sánchez.

Cultivos perennes, cultivos no perennes, propagación de plantas, producción ganadera, producción agrícola combinada con la producción ganadera, actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y de preparación posterior a la cosecha, silvicultura y otras actividades forestales, explotación de la madera y recolección de productos silvestres, excepto madera.

Servicios de apoyo a la silvicultura, pesca, acuicultura, procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, procesado y conservación de frutas y hortalizas, fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, fabricación de productos lácteos, fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos, fabricación de productos de panadería y pasta alimenticia, fabricación de otros productos alimenticios, fabricación de productos para la alimentación animal y fabricación de bebidas.

Reparación e hilado de fibras textiles, fabricación de tejidos textiles, acabado de textiles, fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir, fabricación de cuerdas, cordeles y redes, fabricación de telas no tejidas excepto prendas de vestir, fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial, confección de ropa de trabajo, confección de otras prendas de vestir y accesorios, fabricación de calzado, aserrado y cepillado de la madera, fabricación de envases y embalajes de madera.

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón, fabricación de papel y cartón ondulados, fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, fabricación de productos químicos bñasicos, fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos, fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza, fabricación de productos farmacéuticos de base, fabricación de especialidades farmacéuticas, fabricación de otros productos de caucho, fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico, fabricación de vidrio hueco, fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos, fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos y reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos.

Recordamos que todas estas actividades son esenciales por lo que serán todos los trabajadores cuyas actividades no estén en esta lista quienes tendrán que acogerse a la medida anunciada por el presidente del Gobierno y no ir a trabajar durante las dos próximas semanas, aunque seguirán percibiendo su retribución normal y tendrán que recuperar los días más adelante.