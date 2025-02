Esposado y bajo custodia policial, así ha sido la "insólita" comparecencia el Congreso uno de los terroristas del 17A

"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza". Así ha arrancado su intervención Mohamed Houli, en prisión por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, y que este jueves comparece en la Comisión de investigación del Congreso sobre esos ataques.

El terrorista abona así la supuesta teoría que los independentistas alimentan desde hace años. Houli no ha aportado ninguna prueba. "Las pruebas no las tengo que buscar yo. He dicho lo que sé", ha respondido el condenado a un diputado de Bildu que le reprochaba una acusación así sin poder demostrarlo.

El PP ha abandonado la comisión

Houli ha asegurado que no se había atrevido a decirlo antes por “miedo”. “No lo dije antes por miedo a represalias. Ya estoy condenado y no lo tengo”, ha repetido. El PP ha abandonado la Comisión antes de la comparecencia por “respeto a las víctimas del terrorismo”. PSOE, Sumar o Vox no le han dado credibilidad a sus palabras.

La comisión del Congreso que investiga los atentados islamistas de Cataluña en agosto de 2017 ha interrogado a Mohamed Houli, condenado a 43 años por la participación en los ataques. Houli, que cumple su condena en Córdoba. Desde allí ha viajado para esta comparecencia inédita en el Congreso de lo Diputados.

En privado, algunos diputados que componen la comisión de investigación que indagan los atentados reconocen su sorpresa. No es habitual que un juez autorice una comparecencia en persona de un reo de estas características, sí por videoconferencia. Los grupos parlamentarios, explican fuentes de la comisión, suelen pedirlo por costumbre sin muchas esperanzas.

Policía armada custodia a terrorista

Esta vez el juez de vigilancia penitenciaria sobre el que recayó la solicitud, dio este pasado lunes su visto bueno. La Guardia Civil ha trasladado a Houli de Córdoba a Madrid y ha cedido su custodia a la Policía Nacional habitual del Congreso ya una vez dentro.

La cámara baja ha preparado un dispositivo policial excepcional. Varios agentes han custodiado al condenado en todo momento y armados dentro de la Sala Prim del Congreso, algo para lo que ha hecho falta un permiso expreso.

Comparecencia esposado y de espaldas

Houli ha comparecido sentado de espaldas a la Mesa de la Comisión, el órgano que controla y dirige la investigación. Se le ha reservado un escritorio de cara a los diputados encargados de interrogarle. No ha podido ocupar el espacio habitual de los comparecientes que son citados en este tipo de comisiones.

En todo momento, ha permanecido esposado. Dentro de la sala ha estado controlado por por varios policías, unos de paisano y otros de uniforme.

El Supremo confirmó su condena hace dos años

En 2023 el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a Mohamed Houli Chemlal . Houli fue condenado a 43 años de prisión por su participación en los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 y que provocaron 16 muertos y casi centenar y medio de heridos.

