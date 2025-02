Mohamed Houli, condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils, acusa al CNI de "dejar" que el imán de Ripoll creara la célula yihadista

Mohamed Houli Chemlal, uno de los condenados por los ataques terroristas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ha comparecido, en persona y esposado, ante la comisión de investigación que se ha celebrado este jueves entre un gran dispositivo policial en el Congreso de los Diputados.

El terrorista, condenado a 43 años de prisión, ha acusado al CNI de "dejar" que Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll, montara la célula yihadista que posteriormente llevaría a cabo el atentado en Cataluña.

"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha afirmado Mohamed Houli al inicio de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Mohamed Houli, único superviviente de la explosión que tuvo lugar en la cada de Alcanar, asegura que no responsabilizó antes al CNI por temor a que contarlo le perjudicara a la hora de recibir su condena.

"Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha asegurado el condenado en una sala con presencia policial.

"Las pruebas no las tengo que buscar yo"

Eso es lo que ha respondido Mohamed Houli al ser preguntado por qué tipo de pruebas podría aportar para demostrar su acusación al CNI.

Pertenencia a organización terrorista

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 43 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Houli Chemlal. Fue el único superviviente de la explosión en Alcanar (Tarragona), ocurrida la víspera de los atentados y en la que falleció el considerado líder del grupo terrorista, el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty.

Durante el juicio, la Audiencia Nacional concluyó que Houli Chemlal y otros dos condenados no tenían conocimiento de que sus compañeros planeaban atentar en Barcelona y Cambrils, pero los responsabilizó por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos terroristas, además de 29 delitos de lesiones por las víctimas de la explosión en Alcanar.

Inicialmente, la condena para Houli Chemlal fue de 53 años y medio de prisión, pero la sala de apelaciones la redujo a 43 años, pena que finalmente ratificó el Supremo.

La investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils, que dejaron 16 muertos y más de 140 heridos, continúa siendo un asunto de interés político y judicial. La comparecencia de Houli Chemlal en el Congreso busca esclarecer las circunstancias en las que se gestó el ataque y el papel de los implicados, mientras que la seguridad en torno al evento refleja la sensibilidad que aún genera este caso en la sociedad y las instituciones españolas.

