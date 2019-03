Esperanza Aguirre: "Un político no puede tener cuentas en Suiza"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado en Espejo Público sobre la posible dimisión de Francisco Granados que: "Me parece estupendo que Granados dimita. Es un gesto de dignidad". Aguirre ha asegurado también que aunque no es delito, "un político no puede tener cuentas en Suiza".