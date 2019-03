Esperanza Aguirre: "Ángel Carromero no es un delincuente según la ley española"

El Gobierno, Instituciones Penitenciarias, cumplirá la legislación vigente, ha considerado Aguirre, quien ha expresado su confianza en que Carromero salga de prisión en cuanto se pueda, cumpliendo la legislación española, porque "Ángel Carromero no es un delincuente según la ley española; otra cosa es que hayamos tenido que aceptar una sentencia para que haya podido venir a España".

Esperanza Aguirre ha hecho estas manifestaciones a los periodistas en Segovia, hasta donde se ha desplazado para intentar visitar a Ángel Carromero, sentenciado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente que costó la vida a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero y que ha llegado hoy a Barajas para ser después trasladado a la prisión segoviana.

"Para todos los amigos de Ángel, para todos los militantes del PP y para mí especialmente por ser la presidenta del PP de Madrid, es un día de enorme alegría porque por fin Ángel pisa territorio español", ha manifestado Aguirre, quien ha acudido al centro penitenciario de Segovia.

"Por fin hemos conseguido que Ángel vuelva a España", ha dicho la presidenta del PP de Madrid, quien ha felicitado por el regreso de Carromero especialmente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz.

Ha felicitado igualmente a todo el Ministerio en general, así como al Gobierno y al presidente, Mariano Rajoy, por las gestiones que han conseguido, "algo que parecía muy difícil" en agosto tras producirse este "desdichado" accidente.

"Todos los españoles debemos estar contentos porque un compatriota nuestro, que ha tenido un accidente, que en España no es delito lo que le ha ocurrido, vuelva aquí y pueda explicar todos los condicionantes y problemas" en torno a estos hechos. Ha relatado cómo Ángel Carromero simplemente fue a visitar a Oswaldo Payá, quien le pidió que le llevara a una provincia alejada donde se estaba registrando una epidemia de cólera, y le llevaron en coche porque él no podía conducir.

Aguirre se ha preguntado sobre qué hubiera ocurrido "si cualquier persona de una dictadura, no ya la de Franco pero si por ejemplo la de Pinochet, va un país a ayudar a un disidente".

Tras señalar que el Gobierno cubano ha reconocido que la carretera estaba en mal estado, Aguirre ha pedido que se aclare todo cuanto antes. "Es un día de alegría, satisfacción porque Ángel está en España, en una democracia", ha manifestado la presidenta del PP de Madrid.

La madre de Carromero está "muy afectada, aunque contenta, porque las que somos madres sabemos muy bien lo que es no ver a un hijo desde hace siete meses", ha comentado Aguirre, antes de precisar que la progenitora no quiere aparecer en los medios de comunicación y detallar que el padre en este momento no se encuentra bien de salud. La madre de Ángel Carromero también ha acudido a ver a su hijo a la prisión, a la que ha llegado en otro coche y en la que ha entrado sin hacer declaraciones. Esperanza Aguirre ha accedido al centro penitenciario, sin que por el momento haya trascendido si ha podido visitar a Carromero, ya que para poder verle es necesario que el recluso lo pida y que lo autorice el director de la cárcel, en función de lo que establece el reglamento penitenciario.