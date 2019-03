El Gobierno pidió el traslado del pederasta Daniel Galván y no el indulto

SEGÚN FUENTES DE JUSTICIA

El Gobierno pidió el traslado a España y no el indulto del pederasta Daniel Galván, uno de los 48 beneficiarios de esta medida de gracia que otorgó el rey Mohamed VI el pasado 30 de julio, han informado fuentes cercanas al caso. Fuentes judiciales avanzan además que no hay noticias del paradero del pederasta español, Daniel Galván, ya que este expresidiario no tiene causas pendientes en España. También explican que los efectos jurídicos de la revocación del indulto no están claros e informa que sólo contempla actuar contra él en caso de que se emita una orden internacional de búsqueda y captura.