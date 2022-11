ERC se replantea reformar el delito de malversación: "Si se puede se hará, si no, no se hará"

Este jueves comenzará el debate de la reforma del delito de sedición. La duda es si además de derogar este delito, el Gobierno llegará también a tocar el delito de malversación. Desde ERC se lo están replanteando. El portavoz del grupo parlamentario, Gabriel Rufián, ha exclamado este martes que "si se puede, se hará. Si no, no se hará". Se ha mantenido prudente.

"Se intentará, sabiendo las dificultades que tiene, es un delito complicado, no queremos que nadie nos acuse de defender ningún tipo de corruptela, pero tenemos que intentar que el código penal no vuelva a ser utilizado como castigo ideológico", ha señalado a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, avanzó que "se puede plantear modificar el delito de la malversación", al mismo tiempo que negó en su momento que fuese una exigencia de ERC a cambio de su apoyo a los presupuestos. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que el delito de malversación "es muy desigual", porque "no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no".

Rufián defiende a Montero

Gabriel Rufián también ha vuelto a defender este martes a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ha denunciando que es víctima de una "cacería" tras sus palabras contra varios jueces por la rebaja en las penas a agresores sexuales con la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

"No es la primera vez que una ley se formula de forma precipitada o hay errores, estamos para eso. Lo que pase no es culpa solo de la ley si no de la interpretación de una parte del poder judicial que deja mucho que desear", exclamaba el portavoz de ERC en el Congreso.