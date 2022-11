La oposición pide la dimisión de Montero: "Una ministra así no puede estar un minuto más formando parte del Gobierno de España"

Las reacciones ante la postura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la ley del 'solo sí es sí' no dejan de sucederse. Y no solo hay reacciones por parte de la ciudadanía, que la mayoría no entiende las rebajas de las penas, sino también las hay entre la clase política. Son muchos los que piden la dimisión de la ministra desde este jueves ante el goteo de delincuentes sexuales que están consiguiendo la reducción de sus condenas.

Aumentan las críticas contra Montero a la vez que lo hace la tensión ante lo que pueda ocurrir a partir de ahora. La oposición pone el foco en la dimisión de Montero, aunque señalan a Sánchez como último responsable. Hasta Ciudadanos que votó a favor de la ley, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, lo dice claramente: "no hubiera pasado esto con nuestras enmiendas".

Según Abascal, lo que hace esta ley es, en vez de proteger a la mujer, poner una alfombra roja a los violadores. "Culpan a los jueces de su irresponsabilidad e ignorancia. Pero el problema es solo suyo. Y de su ideología cursi y criminal que en lugar de ayudar a las mujeres, pone la alfombra roja a los violadores".

En el Partido Popular se muestran indignados. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia dice que "esa ley es una chapuza" y recuerdan que ya se les advirtió antes de ser aprobada. "Los informes están para leerlos y para actuar en consecuencia", dice la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Por su parte, Feijóo pone en el punto de mira a Pedro Sánchez, "debe asumir él toda la responsabilidad". También se muestra muy crítico el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, "una ministra así no puede estar un minuto más formando parte del Gobierno de España. Es una ministra que ha acusado a los jueces, no solo de machista, de prevaricar".

Mientras tanto, Moncloa pide tiempo para ver cuál es el siguiente paso.