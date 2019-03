Rubalcaba: "No quiero que un vigilante privado me pida el DNI"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado en Espejo Público que no quiere "que un vigilante privado me pida el DNI" porque aunque "es verdad que las excarcelaciones crean alarma social, no se pueden restringir libertades". Rubalcaba opina sobre proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que "hay un problema de garantías y de negocio" y que de esta forma "se privatiza la seguridad".