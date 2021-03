Enrique Ruiz Escudero: "Madrid no se va a cerrar perimetralmente"

El plan del Consejo Interterritorial de Salud para Semana Santa, que contempla un cierre perimetral de todas las comunidades autónomas menos Baleares y Canarias, ha sido acatado por la Comunidad de Madrid, pero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha asegurado que Madrid no establecerá dicho cierre perimetral.

"Nuestra postura ha quedado muy clara dentro del Consejo Interterritorial sobre que Madrid no se va a cerrar perimetralmente. Cada vez que Madrid ha hecho ese cierre perimetral no ha permitido el control de los contagios. No es una decisión de carácter político sino de carácter técnico", ha indicado Escudero.

"La legislación a día de hoy, por lo que no regimos, es a través del Real Decreto del estado de alarma donde deja bien claro cuáles son las competencias a la hora de tomar las decisiones", ha apuntado Escudero, quien afirma que "quien tiene la competencia en este caso es la presidenta de la Comunidad".

Zapatero: "La densidad de población es un factor que contribuye a la transmisión"

Antonio Zapatero, Viceconsejero Salud Publica y Plan COVID -19, ha redundado en esa idea.

"Hay evidencia científica que confirma que la densidad de población es un factor que contribuye a la transmisión del virus. Madrid tiene el doble de densidad de población que las dos siguientes comunidades y diez por encima de la media. Por tanto, es densidad de población limitada a una unidad uniprovincial como es Madrid hace que los casos aumentaron", ha indicado Zapatero.